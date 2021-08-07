مستشار وزيرة الثقافة ينعى وفاة دلال عبدالعزيز: ستبقى دائما بيننا

نعى الدكتور خالد عبدالجليل، مستشار وزيرة الثقافة لشؤون السينما، الفنانة القديرة دلال عبدالعزيز، التي رحلت عن عالمنا صباح اليوم، عن عمر ناهز 61 عامًا، بعد الأزمة الصحية الأخيرة التي تعرضت لها مؤخرا.

وقال عبدالجليل إن الفنانة الراحلة قدمت للسينما المصرية أعمالًا فنية متنوعة على مدار سنوات عديدة، واستطاعت من خلالها أن تنفرد بأداء مختلف ومتميز بين نجمات جيلها، مضيفا أن الراحلة ستبقى بيننا دائما بالتراث الذي خلفته لنا سواء في السينما أو المسرح أو التلفزيون.

وتقدم عبد الجليل، بخالص التعازي لأسرة الراحلة متمنيا من الله أن يلهمهم جميعهم الصبر والسلوان وأن يتغمد الفقيدة برحمته الواسعة ويسكنها فسيح جناته.

والفنانة الراحلة دلال عبدالعزيز، من مواليد عام 1960، تخرجت من كلية الزراعة في جامعة الزقازيق، لكنها غيّرت مسار حياتها المهنية إلى التمثيل، ونالت العديد من الشهادات الأخرى، مثل البكالوريوس في الإعلام من جامعة القاهرة، وإجازة جامعية في اللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى دبلوم في العلوم السياسية.

وكانت بداية دلال عبدالعزيز الفنية عام 1977، حيث شاركت في مسلسل «بنت الأيام» الذي أخرجه الراحل نور الدمرداش.

وتمكنت الفنانة الراحلة من إثبات نفسها في المجال الفني، إلى أن وقفت ذات يوم أمام عملاق الكوميديا، سمير غانم في مسرحية «أهلًا يا دكتور» عام 1981، وهنا صارت العلاقة عاطفية بين الاثنين، ليتزوجا في عام 1984، لينجبا دنيا وإيمي.

وشاركت دلال عبدالعزيز في حوالي 200 عمل فني في السينما والمسرح والتليفزيون، ومنها «الناس في كفر عسكر»، و«يارب ولد»، و«مبروك وبلبل»، «النوم في العسل»، و«فلانتينو»، و«ليالي الحلمية»، و«سابع جار»، وكان آخر أعمالها الفنية مسلسل «ملوك الجدعنة» الذي عرض في رمضان 2021.