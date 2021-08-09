شركات زيوت السيارات تعلن عن أسعار جديدة للبيع في المحطات اليوم

أعلنت شركات زيوت السيارات، ومنها شركة التعاون للبترول، عن سعر جديد لزيوت السيارات، يبدأ العمل بها بداية من اليوم الاثنين، وأبلغت شركات إنتاج زيوت المحركات، الوكلاء وكبار التجار والموزعين بقائمة الأسعار الجديدة، التي جاءت كالتالي:

ويبدأ تطبيق الأسعار الجديدة، بداية من اليوم الاثنين، 9 أغسطس، وتعد هذه الزيادة هي الخامسة في أقل من 3 أشهر.

وشكلت تلك الزيادة صدمة لمستخدمي الزيوت، بعد هذه الزيادة المتواصلة، والطفرة السعرية التي شهدتها منتجات الزيوت خلال تلك الفترة الماضية.

وقال عفيفي بدوي، نائب رئيس الشعبة العامة للمواد البترولية بالغرف التجارية، أحد صاحب محطات البنزين، لـ«الوطن»، إن شركة التعاون للبترول، أبلغت بزيادة جديدة في أسعار الزيوت للعمل بها بداية من اليوم الإثنين في جميع المحطات، وهو ما أربك السوق والعديد من التجار.

وأكد أن الأسعار في زيادة مستمرة ولا يوجد أي مبرر لتلك الزيادات، وكانت حصيلة ارتفاعات أسعار زيوت السيارات خلال الـ3 شهور الماضية، هي 15%.

وأوضح «عفيفي» أن التعاون للبترول قد بدأت برفع الأسعار، مع توقعات بإعلان شركات أخرى زيادة أسعارها، حيث يؤدي ارتفاع أسعار الزيوت الأساسية إلى تراجع المبيعات وشلل تام في حركة البيع، موضحا أن ارتفاع أسعار البترول ترتب عليه ارتفاع بعض المشتقات النفطية، خصوصا المواد التي تدخل في الصناعات الأساسية والمكونة لزيوت السيارات.

وتابع بأن الشركات رفعت أسعار الأنواع الأكثر شيوعا واستخداما، ومنها سوبر ستان 50 وهيدروليك 68،hp37.

أسعار زيوت السيارات الجديدة

يشار إلى أنه مع نهاية الأسبوع الماضي، استقرت أسعار النفط الخام على ارتفاع نسبي، حيث تستقر عقود الخام الأمريكي قرب مستوى 70 دولار للبرميل، بينما تستقر عقود خام برنت عند أعلى مستوى بسعر 72 دولار للبرميل.