طرق الاستعلام عن مخالفات المرور 2021 برقم اللوحة إلكترونيا

يبحث كثير من المواطنين عن طرق الاستعلام عن مخالفات المرور 2021 برقم اللوحة، بعد أتاحت الحكومة المصرية إمكانية الاستعلام عن مخالفات المرور وتسديدها إلكترونيًا، بدون الحاجة إلى الذهاب إلى مكتب المرور بشكل شخصي، تسهيلا على المواطنين، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا.

الاستعلام عن مخالفات المرور 2021

وفي إطار الخدمات الإخبارية المتنوعة والمختلفة، التي تقدمها جريدة «الوطن» لقرائها على مدار اليوم، فيما يخص الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، نرصد في التقرير التالي خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور 2021 برقم اللوحة دون الذهاب للمرور.

رابط الاستعلام عن مخالفات المرور 2021

يتطلب الاستعلام عن مخالفات السيارات بعض الخطوات البسيطة، وهي الدخول على رابط الاستعلام عن مخالفات المرور 2021 كالآتي:

- الدخول على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية، واختيار إدارة المرور، ثم الاستعلام عن المخالفات المرورية، من خلال الضغط على الرابط بشكل مباشر من هنـــا.

وحتى يتمكن المواطنين من الاستعلام عن مخالفات المرور 2021 برقم اللوحة، يجب اتباع الآتي:

- بعد الدخول على خدمات النيابة العامة، يتم اختيار استعلامات، ثم مخالفات رخص السيارة، أو الدخول بشكل مباشر من هنـــا.

- سيطلب منك بعد ذلك إدخال رقم اللوحة المعدنية للسيارة، سواء بالأرقام والحروف أو الأرقام فقط.

- يقوم المستعلم بعد تسجيل البيانات بالضغط على إجمالي المخالفات، حيث يظهر أمامك إجمالي مخالفات المرور المستحق دفعها.

الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي

ويمكن للمواطن الدخول على استعلامات، ثم مخالفات رخص السيارة، أو الدخول بشكل مباشر من هنـــا، واختيار الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي، ثم الضغط على إظهار، وستظهر المخالفات.

طرق سداد قيمة المخالفات المرورية

وهناك عدة طرق يمكن من خلالها سداد قيمة المخالفات المرورية، مثل:

- شركات خدمات الدفع الفوري، أو من خلال دفع المخالفة ببطاقات الائتمان، أو المحافظ الإلكترونية، أو من خلال تطبيق مخالفاتي.

- ويمكن الدفع من خلال مكاتب البريد ويمكن الذهاب إلى أقرب فرع بريد والدفع من خلاله بكل سهولة.