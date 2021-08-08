«الفلوس بتهدي الأعصاب».. آخر ما قالته «نورهان» المتهمة بقتل صديقتها «نجلاء»

بدى الطمع والجشع وحب الأموال واضحًا، من خلال منشورات نورهان جميل الشهيرة بـ «نور»، المتهمة بقتل صديقتها نجلاء نعمة الله، في القضية المعروفة إعلاميا بمقتل «فتاة مول كفر الدوار»، وهو ما اعترفت به المتهمة خلال التحقيقات التي أجرتها شرطة ونيابة كفر الدوار، وانتهت بحبسها وشريكيها 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وفور الإعلان عن مرتكبي جريمة قتل «نجلاء» ضحية غدر الصداقة، انهالت المنشورات الغاضبة على حساب «فيس بوك» الخاص بالمتهمة، وصب أهالي كفر الدوار غضبهم على صديقتها ومن عاونها، في الوقت الذي تبرأ منها خطيبها، وأعلن أن القضية لا تخصه من قريب أو بعيد، موضحًا أن تصرف «نور» فردي ولا يمثل إلا نفسها.

الفلوس بتهدي الأعصاب

«الفلوس هي اللي بتهدي الأعصاب.. الليمون ده تعصره على خيبتك»، كان هذا المنشور آخر مشاركات «نور» عبر حسابها على «فيس بوك»، وعلى الرغم من تفاعلات أصدقائها باعتبار أن المنشور ساخر، إلا أنه يعكس مدى حب المال لدى شخصية مثلها، ويُظهر الجانب الخفي من شخصيتها المحبة لجمع الأموال، وعقب الكشف عن جريمتها، انهالت التعليقات الغاضبة ضدها، وتفاعل المئات من أبناء مدينة كفر الدوار على المنشزر غاضبين، مطالبين بالمحاكمة العادلة لها ومن عاونها.

خطيب المتهمة بالقتل يتبرأ منها

وبث خطيب نورهان جميل، فيديو عبر صفحته الشخصية، يتبرأ فيه من خطيبته وما فعلته، وينفي تورطه في الحادث بقريب أو بعيد، وأوضح أن الفيديو جرى تسجيله بعد تداول أنباء عن تورطه في القضية، وهو ما نفاه من خلال المقطع الذي أذاعه عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».