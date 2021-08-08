«رقصت في الفرح» ثم انتقمت منه.. سيدة تطعن زوجها بـ«سكين» في الشرقية

أقدمت امرأة على طعن زوجها بـ«سكين» أثناء مشاجرة عنيفة حدثت بينهما، ما أدى لإصابته بجرح طعني نافذ في البطن، وذلك بعدما تعدى عليها بالضرب.

وتلقى اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية إخطارًا يفيد بتلقي مركز شرطة كفر صقر بلاغا باستقبال مستشفى كفر صقر المركزي، رجل مصابًا بجرح طعني 3 سم، واتهم زوجته بالتسبب في إصابته.

انتقلت قوة من الشرطة لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة، وتبين وقوع مشاجرة بين المصاب وزوجته على أثر خلافات بينهما بسبب قيامها بالرقص في فرح أحد أقاربهما دون موافقته، وفي اليوم التالي تشاجرا وقاما بالتعدي عليها بالضرب فيما قامت الزوجة بطعنة بـ«سكين»، ما أدى لإصابته بجرح قطعي في البطن.

وتمكن المباحث من ضبط الزوجة، وجارٍ تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة لتولي التحقيقات.