سحلوها 20 مترا أمام ابنتها.. تفاصيل محاولة سرقة حقيبة طبيبة الشرقية

كشف الدكتور الحديدي جمعة الحديدي، استشاري أمراض القلب، ووالد الدكتورة شيماء الحديدي، اخصائية علاج طبيعي، التي تعرضت للسحل أثناء محاولة سرقة حقيبتها بينما كانت تسير في أحد الشوارع العامة بمدينة كفر صقر، في محافظة الشرقية، عن أن 3 لصوص حاولوا سرقة ابنته بالقوة، ونظراً لتمكسها بحقيبتها، سحلوها لمسافة حوالي 20 متراً.

سحلوها 20 متراً وابنتها أصيبت بانهيار

وأوضح أن اللصوص كانوا يستقلون دراجة بخارية ويسيرون ببطء، ثم زادوا سرعة الدراجة تدريجياً، فيما تمكست ابنته بالحقيبة، ما جعلها كأنها تقفز في الهواء لمسافات متباعدة لنحو 20 متراً، حتى سقطت على الأرض، بينما كانت ابنتها الطفلة تجري وراءها، وأصيبت بالفزع، بعدما شاهدت والدتها وهي تسقط على الأرض، حيث انهمرت في البكاء معتقدة أنها توفيت، مشيراً إلى أن سيدتين كانتا تسيران بالشارع قامتا بمساعدتها على النهوض، كما ساعدتاها على استقلال «توكتوك» والعودة إلى المنزل.

تفاصيل واقعة سحل طبيبة بكفر صقر

وروت الدكتورة «شيماء الحديدي» تفاصيل الواقعة، بقولها إنها كانت متوجهة إلى عيادة أحد أطباء الأنف والأذن والحنجرة للكشف على طفلتها، 6 سنوات، وأثناء سيرها في شارع «بنك مصر»، على بعد حوالي 100 متر من منزلها، فوجئت بـ3 شبان يستقلون دراجة بخارية، يسيرون ببطء ناحيتها، وقام أحدهم بسحب حقيبتها قائلاً: «دي شنطتنا»، في محاولة لسرقتها، ولكنها تمسكت بالحقيبة، بسبب وجود أوراق مهمة بها، بالإضافة إلى مفاتيح منزلها.

سقوط الطبيبة على الأرض بعد محاولة سرقة الحقيبة

وأكدت أنها تمسكت بالحقيبة ولم تتركها، وتابعت بقولها: «شعرت إنني طرت في الهواء، ثم سقطت على الأرض، ما أدى إلى إصابتي في الساق والظهر»، وأشارت إلى أن الجناة تركوا الحقيبة وسارعوا بالفرار بعدما سقطت على الأرض، فيما انتقلت إلى منزلها وخضعت للعلاج من الإصابات التي تعرضت لها.

ولفتت إلى أنها فضلت البحث عن الأماكن التي يوجد بها كاميرات مراقبة بمحيط الواقعة، لبيان ما إذا كان تم توثيق محاولة السرقة أم لا، وقالت: «عندما حصلنا على الصور من إحدى كاميرات المراقبة، قمنا بالاحتفاظ بها لتحرير محضر، وأثناء توجهنا لتحرير المحضر، كانت الشرطة بدأت بفحص الواقعة وتم ضبط الجناة»، ووجهت الشكر للجهات الأمنية على ذلك.

حبس المتهمين بسحل الطبيبة لسرقة حقيبتها

وكانت نيابة كفر صقر، بإشراف المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، قد أمرت اليوم السبت، بحبس اثنين من المتهمين بمحاولة سرقة حقيبة «الدكتورة شيماء»، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق.

وترجع الواقعة إلى تلقي اللواء محمد والي، مدير أمن الشرقية، إخطار من مأمور مركز شرطة كفر صقر، يفيد برصد عدد من الصور جرى تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر سحل الفتاة من قبل 3 أشخاص، أثناء محاولتهم سرقة حقيبتها، وذلك بعدما حاولت الفتاة التشبث بالحقيبة.

وعلى الفور، جرى تشكيل فريق بحث لفحص الواقعة وتحديد مكانها وتوقيتها، وتوصلت الجهود إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كل من «محمد ي. س.»، 18 سنة، عاطل، و«أمين م. أ.»، 20 سنة، عاطل، بالإضافة إلى متهم ثالث، وتمكنت قوات الشرطة من إلقاء القبض على المتهمين الأول والثاني، ويجري البحث عن المتهم الثالث، وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة، التي أمرت بحبس المتهمين على ذمة التحقيقات.