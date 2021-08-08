«قاعد مستني عروسته».. شخص يرى سمير غانم في المنام يوم وفاة دلال عبد العزيز

أعاد الإعلامي رامي رضوان، زوج الفنانة دنيا سمير غانم، نشر رسالة أرسلت إليه من أحد الأشخاص على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تتحدث عن رؤية الفنان الراحل سمير غانم في المنام وهو في ليلة عُرس، وذلك في ليلة وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز، التي وافتها المنية أمس عن عمر ناهز الـ 61 بعد صراع مع تداعيات فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وكانت نص الرسالة: «رؤية الغريب أصدق.. يشهد الله أنه ليلة وفاة الفنانة دلال عبد العزيز، رأيت المرحوم سمير غانم في ليلة عرسه، ويجلس ويتحدث عن عروسته الجميلة التي أحبها منذ كانت صغيرة، وينتظرها في بيت في مكان يُسمى دار السلام، ونعم الدار، والله لا ندري ماذا بينهم وبين الله، ولكنها بشر تُثلج الصدور، ورأيت من واجبي أن تصل هذه الرؤية إلى أحبائهم، فهي أجمل عزاء أرسله الله لكم، وربنا يرحمهم ويغفر لهم».

وحازت الصورة على الكثير من التعليقات، التي أغلبها تضمَّنت الدعاء للفنان سمير غانم وزوجته دلال عبد العزيز بالرحمة والسلوان، فقال أحد المعلقين: «بصراحة قلبي واجعني من ساعة معرفة هذا الخبر، صراحة هما الاثنين من الممثلين المحترمين اللي الناس كلها بتحبهم، ربنا يرحمهم ويسامحهم ويسكنهم فسيح جناته، ويصبر قلبكم على فراقهم».