رامي رضوان عن وفاة سمير ودلال: الدنيا هتفقد كتير من حلاوتها بعد رحيلكم

أعرب رامي رضوان، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي بـ«فيسبوك» عن حزنه الشديد لوفاة الفنانين والزوجين سمير غانم ودلال عبدالعزيز قائلًا: «حسكم بالدنيا يا حبايبي مش عارف الدنيا هتكون عاملة إزاي من غيركم وطيبيتكم وروحكم الحلوة وضحكتكم وجمالكم».

وأضاف «رضوان»: «الدنيا هتفقد كتير من حلاوتها بعد رحيلكم، ويا بخت أهل الجنة بكما، وإلى حبيب قلبي زي ما كنا بنادي بعض هي وأنا.. والله ما لاقي كلام أعبَّر به عن حزن فراقك، مفيش كلام يكفي، يا بخت اللي أهلهم زيكم.. ويا بخت اللي يناسب زيكم، هتوحشوني قوي وحاجات كتيييير فقدت طعمها بعد رحيلكم، اللهم اجعل مثواهما الجنة في مرتبة النبيين والصديقين والشهداء يا رب».