رامي رضوان وحسن الرداد يتلقيان العزاء في دلال عبد العزيز «فيديو»

تلقى الإعلامي رامي رضوان، والفنان حسن الرداد، عزاء الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، في المقابر، حيث وافتها المنية أمس، السبت، بعد صراع مع فيروس كورونا.

والتقطت عدسات «الوطن» مقطع فيديو، أظهر توافد المئات من الحضور، لتقديم واجب العزاء، من بينهم عدد كبير من نجوم الفن.

وأعلن الإعلامي رامي رضوان، أمس، السبت، وفاة الفنانة دلال عبد العزيز، عبر حسابه الرسمي على منصة التغريدات القصيرة «تويتر»، وكتب معلقا: «أطيب وأحن قلب في الدنيا، حبيبتي النجمة دلال عبد العزيز، ماحبتش تسيب حبيبها لوحده وراحت له الجنة،، إنا لله وإنا إليه راجعون، أرجوكم قراءة الفاتحة والدعاء لهما».