متحدث الكهرباء يكشف عن الأجهزة المنزلية الأعلى في الاستهلاك

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن الأجهزة التي تعمل على تسخين الماء أو الطعام، تسحب كمية كبيرة من الكهرباء، مثل السخان والغسالة والمكواة والأفران والإضاءة والكاتل (سخان المياه)، مطالبا بضرورة فصل "الفيشة" من الكهرباء لأي جهاز لا يتم استخدامه مع ضرورة الصيانة الدورية للتكييفات والثلاجات حتى لا يحدث ضرر.

وأضاف «حمزة»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «السفيرة عزيزة» المذاع على فضائية «DMC »، اليوم الأحد، وتقدمه الإعلامية سناء منصور، أنه يجب استهلاك الكهرباء فيما يحتاجه الشخص، ويعود عليه بالنفع والترشيد الضروري لها، موضحا أن الدولة تتجه لاستخدام العدادات الذكية، سواء التي تعمل بالكارت أو عكس ذلك، لافتا إلى أنه يمكن شحن العداد عن طريق شركات الدفع الإلكتروني، ومن خلال برامج موجودة على التليفون المحمول، وكذلك متابعة الاستهلاك اليومي والشهري.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن العدادات الحديثة تتيح للشخص معرفة استهلاكه حتى يقلله من أجل توفير في فاتورة الكهرباء، خاصة في فصل الصيف الذي يشمل تشغيل أجهزة كهربائية كثيرة وعلى رأسها التكييف.

وألمح المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن كل شخص يمكن أن يصور العداد الخاص به من أجل متابعة معدل استهلاكه، سواء في العدادات القديمة أو الحديثة، من أجل ترشيد الاستهلاك، متابعا: «الجهاز بيتابع، ورقة بتحدد إيه أفضل طريقة عشان الجهاز ميستهلكش كهرباء كتير عشان الفاتورة متكونش عالية في آخر الشهر، والمفروض نقفل الأجهزة في الأوضة اللي مش قاعدين فيها».