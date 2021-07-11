متحدث الكهرباء: استثمارات بأكثر من مليارd جنيه في الساحل ومطروح

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن الوزارة تقوي الشبكات خاصة في فصل الصيف وفي أماكن المصايف في الإسكندرية ومرسى مطروح والساحل الشمالي وغيرها من الأماكن، كما تم إحداث استثمارات في الساحل الشمالي ومطروح تخطت 2 مليار جنيه و100 مليون.

وأضاف «حمزة» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحقيقة» المذاع على فضائية «extra news»، اليوم الأحد، وتقدمه الإعلامية آية عبدالرحمن، أن أطوال الشبكات متوسطة الجهد الكهربي تخطت أطوالها 2300 كيلو متر أما المنخفص فكانت 2500 كيلو متر، بجانب إمداد الكهرباء ضمن مشروعات مبادرة «حياة كريمة»، حيث تم التركيز على القرى في محافظة مطروح حيث تم تطوير 5 قرى ضمن المرحلة الأولى في «حياة كريمة».

وأوضح المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أن قرى الريف المصري سيتم تطويرها الفترة المقبلة، مبينا أن الأماكن التي تشهد امتحانات الثانوية العامة يتم إيقاف الصيانة فيها ولكن يوجد صيانة دورية في الأماكن الأخرى، خاصة في ظل الأحمال الزيادة في فصل الصيف.

وأكد المتحدث باسم وزارة الكهرباء، أنه تم صرف حوالي 36 مليار جنيه على مستوى 3 سنين لتطوير شبكات التوزيع من أجل تحقيق استقرار في قطاع الكهرباء بعد أن كان يتم صرف مليار واحد في العام ضمت عهودا وعقودا مضت في مصر.

وخصصت الدولة نحو 175 مليون جنيه من الحكومة من أجل تطوير وإحلال وتجديد شبكات الكهرباء في عدة قرى بالمحافظات أغلبهم في الصعيد لتهالك الشبكات في كثير من القرى.