رئيس البيت الفني بالأوبرا يكشف تفاصيل مهرجان القلعة للموسيقى والغناء

قال الدكتور محمد داغر، رئيس البيت الفني بالأوبرا، مدير مهرجان القلعة للموسيقى والغناء، إن مهرجان القلعة للغناء، سيبدأ من يوم 15 أغسطس الجاري، حيث سيوجد برنامج متنوع يستمر 15 يوما، ويتم تقديم فقرتين يوميا، وسط تنوع من الفنانين والموسيقى المختلفة.

وأضاف «داغر»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «السفيرة عزيزة» المذاع على فضائية «DMC»، اليوم الأحد، وتقدمه الإعلامية سناء منصور، أن الفنان علي الحجار، سيكون من المشاركين في المهرجان، وكل من: محمد جمال، ومحمد الحلو، وكارمن سليمان، وهاني شاكر، ومحمد محسن، ونسمة محجوب، ومدحت صالح، والمطربة السورية لينا شاماميان، والمطربة المغربية جنات، والفنانة نداء شرارة، من الأردن، والفنان طارق العربي، صاحب الجمهور الكبير، ملحن ومطرب أغلب أغاني الكارتون في العالم العربي.

وأوضح رئيس البيت الفني بالأوبرا، مدير مهرجان القلعة للموسيقى والغناء، أن المكان يتسع لـ18 ألف متفرج، ولكن في هذا العام سيتم استقبال 4000 ضيف بحد أقصى، بسبب الإجراءات الاحترازية المقامة بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» حيث سيتم قياس درجات الحرارة وتوفير مواصلات من باب القلعة، حتى المسرح، وتتاح التذاكر في 6 منافذ، وتباع حتى النفاد، حيث لن يتم السماح بدخول عدد كبير من الأفراد تطبيقا للإجراءات الاحترازية.

ويقام مهرجان القلعة للأغاني سنويا في فصل الصيف ويحضره مختلف المطربين من العالم العربي، لإحياء ليالٍ يحرص الشباب على حضورها.