صور.. «الأرصاد»: رياح محملة بالأتربة وسقوط أمطار على بعض المناطق

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، التابعة لوزارة الطيران المدني، عن تطورات حالة الطقس اليوم، والظواهر الجوية المتوقعة على مدن ومحافظات مصر، من خلال متابعات ورصد الأحوال الجوية بصور الأقمار الصناعية والتي تشير إلى السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على المجرى الملاحي لبحيرة ناصر، أبو سمبل ومثلث حلايب وشلاتين، مشيرة إلى وجود نشاط لحركة الرياح المثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق هناك.

حالة الطقس اليوم

وكانت الأرصاد أعلنت أن الطقس اليوم الأحد، سيشهد انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، لتتراوح درجة الحرارة على القاهرة من 38 لـ 39 درجة، بينما تستمر نسب الرطوبة مرتفعة، موضحاً أن هناك نشاطا لحركة الرياح على بعض المناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم في مصر

القاهرة 38 26

الإسكندرية 33 25

وادي النطرون 37 26

طنطا 37 26

شبين الكوم 38 26

دمنهور 36 26

بلطيم 33 25

مطروح 31 25

السلوم 33 25

سيوة 38 24

بورسعيد 33 26

دمياط 32 26

الزقازيق 38 25

المنصورة 38 25

الإسماعيلية 38 23

السويس 38 25

العريش 34 25

رفح 33 24

رأس سدر 39 26

نخل 38 19

نويبع 40 27

طابا 38 27

كاترين 35 22

الطور 40 27

شرم الشيخ 39 28

الغردقة 38 28

مرسى علم 37 28

الفيوم 40 25

بني سويف 40 25

المنيا 41 26

أسيوط 41 26

سوهاج 42 27

قنا 43 27

الأقصر 44 29

أسوان 44 29

إدفو 44 28

أبو سمبل 43 28

الوادي الجديد 44 27

شلاتين 41 30

أبو رماد 42 29

حلايب 37 32

رأس حدربة 37 31.