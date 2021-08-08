أخبار الطقس في مصر خلال الأيام القادمة: استمرار الحرارة الشديدة

كشفت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان صادر عن خبرائها، أخبار الطقس في مصر خلال الأيام القادمة، إذ شهدت البلاد اليوم انخفاضًا طفيفًا في درجات الحرارة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ليسود طقس شديد الحرارة رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية، معتدل الحرارة رطب ليلًا على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

أخبار الطقس في مصر خلال الأيام القادمة

وكشفت خبراء الأرصاد، أنّ ارتفاع نسبة الرطوبة يزيد درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة في الظل بقيم تتراوح من درجتين إلى 4 درجات، كما أنّ التعرض المباشر لأشعة الشمس يزيد من الشعور بارتفاع درجات الحرارة.

وأضاف الخبراء، أنَّه من المتوقع أن تشهد البلاد شبورة مائية في الصباح الباكر حتى الساعة السابعة صباحًا تقريبًا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، كما تنشط الرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة، ما يقلل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلًا.

كما يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أنَّ تتساقط أمطار خفيفة على مناطق من أقصى جنوب البلاد وسلاسل حبال البحر الأحمر «حلايب - شلاتين - أبو سمبل» على فترات متقطعة بنسبة 49% تقريبًا.

وقال الدكتور محمود شاهين مدير وحدة التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، في تصريح تلفزيوني، إنَّ البلاد تشهد انخفاضا طفيفا في درجات الحرارة بداية من اليوم، بواقع درجتين أو 3 درجات مع استمرار زيادة نسبة الرطوبة، على أن يظل الإحساس بشدة الحرارة كما هو، لكن درجة الحرارة في الظل ستتراوح في القاهرة ما بين 37 و38 و39 درجة مئوية.

وينصح خبراء الأرصاد، بالحفاظ على مستوى مناسب من الترطيب؛ ما يعني أنك ستحتاج إلى استهلاك المزيد من الماء والسوائل الطبيعية أكثر مما تفعل عادة عندما يكون الجو حارًا، وفي أوقات الحر الشديد؛ يفضل الحرص على تناول الأطعمة الطازجة التي لا تتطلب استخدام الفرن أو الموقد للتحضير.