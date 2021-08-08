حالة الطقس غدا ودرجات الحرارة المتوقعة الإثنين 9-8-2021 في مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية توقعات الخبراء بشأن حالة الطقس غدًا الاثنين، إذ يسود نهارًا طقس شديد الحرارة رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، ويعمل ارتفاع نسب الرطوبة على زيادة درجة الحرارة المحسوسة عن المتوقعة، بقيم تتراوح من درجتين إلى 4 درجات.

حالة الطقس غدًا

وأضاف الخبراء، في بيان صادر عن الهيئة قبل قليل، أنّه يسود ليلًا طقس معتدل الحرارة رطب على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء، ومن المتوقع أن تتكوّن الشبورة المائية الخفيفة في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

ويتوقع الخبراء أن تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وشمال الصعيد على فترات متقطعة، ما يقلل من الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة ليلًا.

حالة البحرين المتوسط والأحمر

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، أوضح الخبراء أنّها معتدلة، حيث يتراوح ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية، أما البحر الأحمر فتكون حالته معتدلة أيضًا، وارتفاع الموج فيه يتراوح من 1.5 إلى 2.25 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا في مصر

القاهرة 37 25

الإسكندرية 32 25

وادي النطرون 35 25

طنطا 37 25

شبين الكوم 37 25

دمنهور 33 26

بلطيم 32 25

مطروح 31 25

السلوم 29 24

سيوة 37 24

بورسعيد 32 26

دمياط 32 26

الزقازيق 37 25

المنصورة 36 25

الإسماعيلية 37 24

السويس 37 25

العريش 33 25

رفح 33 24

رأس سدر 37 26

نخل 36 20

نويبع 38 26

طابا 36 27

كاترين 33 21

الطور 38 27

شرم الشيخ 38 28

الغردقة 38 28

مرسى علم 35 28

الفيوم 38 25

بني سويف 38 25

المنيا 38 26

أسيوط 39 26

سوهاج 38 27

قنا 43 27

الأقصر 45 28

أسوان 45 29

إدفو 44 28

أبو سمبل 44 28

الوادي الجديد 43 27

شلاتين 39 30

أبو رماد 42 29

حلايب 37 32

رأس حدربة 38 31