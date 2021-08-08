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محمود مسلم

«القوى العاملة»: صرف 9.9 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة

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الوطن
09:10 م | الأحد 08 أغسطس 2021
وزير القوى العاملة

وزير القوى العاملة

تنشر «الوطن» خطة عمل وزارة القوى العاملة ليوم الاثنين 8 أغسطس 2021، والتي جاءت كالتالي:

1- وزير القوى العاملة يفتتح مؤتمر النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام والثقافة والآثار تحت عنوان:  «مرور 7 سنوات على إنقاذ مصر ودور العمال في بناء الجمهورية الجديدة» تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

2- وزير القوى العاملة يعقد الاجتماع الأسبوعي مع قيادات الوزارة، لبحث ملف الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد بالوزارة ومديريات القوي العاملة بالمحافظات.

3- صرف 9.9 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة، وتعيين 87 شابا بمطروح.

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