«القوى العاملة»: صرف 9.9 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة

تنشر «الوطن» خطة عمل وزارة القوى العاملة ليوم الاثنين 8 أغسطس 2021، والتي جاءت كالتالي:

1- وزير القوى العاملة يفتتح مؤتمر النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام والثقافة والآثار تحت عنوان: «مرور 7 سنوات على إنقاذ مصر ودور العمال في بناء الجمهورية الجديدة» تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

2- وزير القوى العاملة يعقد الاجتماع الأسبوعي مع قيادات الوزارة، لبحث ملف الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، ومتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد بالوزارة ومديريات القوي العاملة بالمحافظات.

3- صرف 9.9 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة، وتعيين 87 شابا بمطروح.