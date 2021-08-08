قبل انطلاقها في 2022.. من هو رئيس أول بورصة سلعية في مصر؟

تستعد مصر، بداية من العام المقبل، لبدء العمل بأول بورصة سلعية، وذلك خلال الربع الأول من 2022.

اختصاص البورصة السلعية بمصر

وتختص البورصة السلعية في مصر بتبادل السلع بين المستهلك والمنتج دون وسطاء، حيث ستكون هذه البورصة بمثابة منصة إلكترونية لتبادل السلع.

وتشهد الفترة الحالية اجتماعات دورية لمجلس إدارة البورصة السلعية، حيث تضع هذه الاجتماعات آليات تحديد نظم تداول السلع بالبورصة، وتحديد أنواع السلع التي سيتم البدء فيها للتداول على منصة البورصة.

من هو رئيس أول بورصة سلعية في مصر؟

ويرأس أول بورصة سلعية في مصر، الدكتور إبراهيم عشماوي، الذي يشغل حاليا منصب مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز التجارة الداخلية.

وعمل عشماوي، في عدة مناصب قيادية، منها مستشار لوزیر التموین والتجارة لشؤون إعادة الھیكلة، كما شغل منصب مستشار وزیر السیاحة لشؤون الاستثمار الأسبق، فضلا عن عمله مساعدا أول وزیر الاستثمار الأسبق.

وشغل عشماوي، عدة درجات علمية منها: أستاذ زائر بالجامعة الأمريكية بكلية إدارة الأعمال، وأستاذ زائر بجامعة ماسترشت للإدارة بهولندا، وأستاذ زائر بمدرسة الإدارة بجامعة إكستر بالمملكة المتحدة، وأستاذ زائر بالأكاديمية الدولية للقيادة بألمانيا.

كما تقلد عدة مناصب منها: عضو لجنة إدارة الأصول بوزارة الاستثمار، وعضو مجلس إدارة جهاز شئون البيئة بوزارة البيئة، عضو مجلس إدارة شركتي مصر للطيران للصيانة ومصر للطيران للخطوط بوزارة الطيران المدني، فضلا عن عضويته بالجمعية العمومية بشركة ميناء القاهرة الجوي بوزارة الطيران المدني.

وحصل عشماوي، على عدة درجات علمية، منها: دكتوراة في فلسفة إدارة الأعمال والاستثمار عن دور الدولة في تشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ودرجة الماجستير في إدارة الأعمال الدولية عن آليات جذب الإستثمارات الأجنبية المباشرة، كما حصل على دورة أساسية في تقنيات الرقابة ومكافحة الفساد بالرقابة الإدارية، فضلا عن دبلوم في علوم الإدارة من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، ودرجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية من الكلية الفنية العسكرية.