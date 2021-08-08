محمد حسان يغلق خاصية التعليقات بصفحته على «فيس بوك» (صور)

بدأت ما يعرف بالكتائب الإلكترونية لتنظيم الإخوان الإرهابي، هجوما على الشيخ محمد حسان، الداعية السلفي، عقب شهادته أمام الدائرة الخامسة إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، في القضية المعروفة إعلاميا بـ«خلية داعش إمبابة».

شهاده الشيخ محمد حسان أمام المحكمة

وجاء هجوم الإخوان على مواقع التواصل الاجتماعي، بسبب ما قاله الشيخ محمد حسان في شهادته أمام المحكمة، من أن الجماعات التي تستحل دماء رجال الجيش والشرطة هي جماعة منحرفة عن سنة رسول الله، وأن تنظيم القاعدة أصله التكفير، وأن الإخوان كانت في بدايتها جماعة دعوية ثم تحولت لحزب سياسي يريد الحكم، وبالفعل وصلوا للحكم ومع ذلك لم توفق في حكم مصر، لأنَها لم تستطع الانتقال من فقه الجماعة إلى فقه الدولة ومن سياسة الجماعة ذات القلب الواحد إلى حكم الدولة، وحينما حدث الصدام بين الجماعة والدولة بكل مؤسساتها جيش وشرطة والإعلام وقضاء، رفعت شعار الشرعية، مشيرا إلى أن تنظيم داعش الإرهابي، رأس الخوارج وأصحاب الانحراف الفكري الذي يدمّر ويخرّب.

صفحة الشيخ محمد حسان على «فيس بوك»

واستباقا لهذا الهجوم، أغلق الشيخ محمد حسان، خاصية «التعليقات» على منشوراته في صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، رغم أن معظم المنشورات عبارة عن إعادة نشر مقاطع فيديو دينية له، ومنصبة في إطار الدين.

واتخذ الشيخ محمد حسان، هذا القرار منذ نحو شهرين في أعقاب طلب المحكمة شهادته في قضية خلية داعش إمبابة التي تحمل رقم 271 لسنة 2021 جنايات أمن الدولة طوارئ قسم إمبابة، والمقيدة برقم 370 جنايات أمن دولة عليا.

والصفحة الرسمية للشيخ محمد حسان، الداعية السلفي، على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تضم نحو مليون و600 متابع.