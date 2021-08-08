خبير في الحركات الإسلامية: محمد حسان استفاد من شهادة حسين يعقوب

علق ماهر فرغلي، الخبير في الحركات الإسلامية، على شهادة الشيخ محمد حسان، اليوم، أمام المحكمة، فيما يخص قضية «خلية داعش إمبابة»، التي ذكر فيها أن جماعة الإخوان جماعة دعوية وانتهت بالعمل في السياسية، مؤكدا أن هذا أمر خاطئ، لأن الجماعة بدأت سياسية وانتهت كذلك.

وأضاف «فرغلي» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير» المذاع على فضائية « صدى البلد» اليوم الأحد، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن حديث حسان اليوم اختلف عن حديثه في سنوات ماضية، لافتا إلى أن السلفيين كانوا يرون أن الديمقراطية كفر، ولكن بعد ثورة 25 يناير، قالوا إن هناك «جمعة الشريعة» و«غزوة الصناديق» وغيرها من الأمور، وأسسوا أحزابا.

وأوضح الخبير في الحركات الإسلامية، أن السلفية تعاني من مشكلة، وهي عدم التفرقة بين الدين والسياسة، مما يؤدي إلى فهم الشباب الأمور بشكل خاطئ، لافتا إلى أن حسان، حضر اعتصام جماعة الإخوان في رابعة، وقال إنه توسط لكي تفض الجماعة الاعتصام.

وأكد الخبير في الحركات الإسلامية، أن الشيخ محمد حسان، مر بمرحل عدة وتحولات كثيرة، مشيرا إلى أن ذلك بسبب خوف السلفيين من الصدام مع الدولة، لأنها قوية، وهذه التحولات ظاهرية فقط، مبينا أن شهادته اليوم شهادة مهمة، حيث قال إن «القاعدة» جماعة ضالة ومنحرفة، وأنكر على كل الجماعات الإسلامية فكرها، واستفاد من شهادة الشيخ محمد يعقوب، الذي توتر أثناء شهادته في المحكمة نفسها، في القضية نفسها، ولكن حسان كان أكثر رزانة منه.