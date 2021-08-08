إسلام بحيري يرد على محمد حسان بعد شهادة «داعش امبابة»: كلكم ملة واحدة

أثارت شهادة الشيخ السلفي محمد حسان، أمام المحكمة اليوم في القضية المعروفة إعلامياً بـ«قضية داعش امبابة»، ردود فعل واسعة، خاصة بعد تبرؤ محمد حسان من تنظيمي داعش والقاعدة الإرهابيين تماماً، وإنكاره لكل أفكارهم، وكذلك اتهامه لجماعة الإخوان الإرهابية بأنها فشلت في إدارة البلاد، رغم تأييده للجماعة في وقت سابق، ودفاعه عن أفكار ابن تيمية الذي وصف فتاواه وآراءه بأنها «فُهمت على نحو خاطئ».

وقال محمد حسان، أمام القاضي اليوم في محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ، إنّ كلام الإمام ابن تيمية تم فهمه بشكل خاطئ تماماً بعيداً عن المقصود منه والمغزى من ورائه، بحسب قوله، مضيفاً: «كلام الإمام ابن تيمية تم اقتطاعه من سياقه وتأويله بشكل خاطئ من قبل أشخاص ليس لديهم علم».

محمد حسان يهاجم الإخوان ويتنصل من داعش والقاعدة

وبسؤاله عن رأيه في تنظيم القاعدة، قال محمد حسان إنَّ «هذا التنظيم يقوم على تكفير الجميع ومنهجه فاسد»، وحول تنظيم «داعش» الإرهابي، قال: «إنّه رأس الخوارج وأصحاب انحراف ديني وفكري يدمّر ويخرّب»، كما أدان محمد حسان ممارسات جماعة الإخوان خلال 2013 و2014 قائلاً: «جماعة الإخوان رفعت شعار الشرعية أو الدم في هذا الوقت، وفي بدايتها كانت جماعة دعوية ثم تحولت لحزب سياسي يريد الحكم، وعندما وصلوا للحكم لم تستطع الجماعة الانتقال من فقه الجماعة إلى فقه الدولة ومن سياسة الجماعة ذات القلب الواحد إلى حكم الدولة».

إسلام بحيري يرد على محمد حسان بعد شهادته أمام المحكمة

من جانبه، قال الباحث إسلام بحيري، تعليقا على شهادة محمد حسان اليوم، «إن ابن تيمية بريء من الإرهاب وفتاوى الدم، زي بالضبط ما محمد حسان برئ من داعش والإخوان والجهاد في سوريا»، متابعاً: «كلهم ملة واحدة».

وأضاف بحيري في تصريحات لـ«الوطن»: هل في عاقل واحد لا يعرف مسؤولية محمد حسان ولا السلفيين في خلق التشدد والغلو والتكفير والدعوة للجهاد في سوريا والدعوة لإلغاء القانون والدستور، لكن الكلام ببلاش، بالضبط زي ما بيحاولوا يبرروا لابن تيمية فتاوى القتل والتكفير وإباحة الدماء.. كلهم ملة واحدة».

أسرة محمد حسان تكشف أسباب تغيبه في القضية لجلستين سابقتين

وكانت أسرة محمد حسان، قد أكدت في تصريحات أمس حضوره أمام محكمة جنايات أمن الدولة طوارئ إرهاب، للإدلاء بشهادته، موضحة أن تغيبه في الجلستين السابقتين كان بسبب تعرضه لظروف صحية منعته من الحضور.

وتأتي شهادة محمد حسان بعد نحو شهرين من شهادة محمد حسين يعقوب، في نفس القضية وبناء على طلب من محامي المتهمين.