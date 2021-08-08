مكاتب البريد تبدأ بيع كراسة شروط الإسكان الاجتماعي حتى 14 أغسطس

تستمر مكاتب البريد في استقبال المواطنين الراغبين في شراء كراسات الإسكان الاجتماعي، من اليوم وحتى 14 من الشهر الجاري للمواطنين، من ذوي القدرات الخاصة، التي بدأت وزارة الإسكان، ممثلة في صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، في طرحها، ضمن مبادرة الرئيس، لتوفير وحدات سكنية كاملة التشطيبات.

وتضم شقق الإسكان الجتماعي بمبادرة التمويل العقاري، وحدات سكنية جاهزة للتسكين الفوري، وأخرى كاملة التشطيب، وتسلم خلال 3 سنوات من موعد الإعلان عن الطرح.

ويتم شراء كراسة الشروط، وسداد مقدم جدية الحجز والمصروفات الإدارية، من خلال مكاتب البريد المميكنة بالمدن والمحافظات المطروح بها الوحدات السكنية، ومن ثم يكون الحجز إلكتروني، من خلال زيارة البوابة الإلكترونية لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.

وتقع أماكن شقق الإسكان الاجتماعي، في الإعلان الحالي، لمتوسطي الدخل، بالمدن التالية: «بدر، حدائق العاصمة، 15 مايو، حدائق أكتوبر، 6 أكتوبر، العاشر من رمضان، أسوان الجديدة، العلمين الجديدة، المنيا الجديدة، ناصر، رشيد الجديدة، بني سويف الجديدة، الغردقة البداري، وبورفؤاد».

أما محدودو الدخل، في مدن ومراكز المحافظات التالية: «الإسماعيلية، المنيا، الشرقية، سوهاج، قنا، الإسكندرية، المنوفية، كفر الشيخ، أسوان، الغربية، البحيرة، مطروح، الفيوم، بني سويف، أسيوط، الوادي الجديد، الأقصر، شمال سيناء، ودمياط».

وسيتم سداد 12 دفعة ربع سنوية، تبدأ في 1 يناير 2022 وتبلغ قيمتها 25% من ثمن الوحدة، ويسدد باقي ثمن الوحدة بحد أقصى 65% من ثمن بيعها بنظام التمويل العقاري لمدة تصل إلى 30 عاما بسعر عائد 3% متناقص سنويا.

وحول آلية التسجيل، يتم الدخول على الموقع الإلكترونى (www.shmff.gov.eg)، والضغط على تسجيل من أعلى الصفحة الرئيسية على اليسار، وملء استمارة التسجيل وانتظار رسالة نصية بكود التفعيل، والضغط على تقديم طلب وحدة سكنية والموافقة على الشروط والأحكام، ويقوم العميل بملء البيانات الموضحة بالصفحة «استمارة الحجز»، ويوجد لكل حقل من الحقول رسالة مساعدة تظهر فى حالة وقوف المؤشر على علامة (؟) المقابلة لعنوان الحقل، ثم يقوم العميل بإرفاق المستندات المطلوبة لإنشاء الطلب، ويتم نقل المستخدم إلى الصفحة الشخصية بعد إرسال الطلب مع إظهار الرسالة التالية «تم إرسال طلبك بنجاح».