اختبارات القدرات: 62 ألف طالب يسجلون رغباتهم في 150 كلية

إقبال متوسط من الطلاب على اختبارات كليات الفنون والتربية في أول أيامها

عقدت كليات الفنون التطبيقية والجميلة، والتربية الفنية والنوعية والموسيقية بالجامعات الحكومية، اليوم، اختبارات القدرات التى انطلقت أمس، لطلاب الثانوية العامة الراغبين فى الالتحاق بها، وسط إجراءات احترازية مشددة للوقاية من فيروس كورونا، مع التشديد على الالتزام بارتداء الكمامة لجميع الطلاب وتطبيق التباعد الاجتماعى أثناء الوجود داخل لجان الاختبارات، فيما انتظمت أعمال الاختبارات لكليات الإعلام والتربية الرياضية والتمريض والسياحة والفنادق بعدد من الجامعات لليوم الثانى.

وأعلن السيد عطا، رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى والمشرف العام على مكتب التنسيق، أن عدد المتقدمين لاختبارات القدرات وصل حتى أمس إلى 62 ألف طالب وطالبة على موقع التنسيق الإلكترونى للعام الجامعى الجديد، لافتاً إلى أن موقع التنسيق الإلكترونى مستمر فى استقبال رغبات الطلاب لإجراء اختبارات القدرات حتى يوم الخميس 19 أغسطس الجارى، وأن الموقع متاح للطلاب على مدار الـ24 ساعة يومياً، إلى جانب معامل الحاسب الآلى بالجامعات.

وقال الدكتور عادل عبدالغفار، المستشار الإعلامى لوزارة التعلم العالى والمتحدث الرسمى للوزارة، إن اختبارات القدرات بجميع الجامعات تسير بشكل مُنتظم بمتابعة من رؤساء الجامعات، وإشراف مباشر من نوابهم لشئون التعليم والطلاب، وحضور قيادات الكليات من العمداء ووكلاء الكليات ومشاركة أعضاء هيئة التدريس، مع تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية المطلوبة، لافتاً إلى أن هناك 9 تخصصات يؤدى الطلاب بها الاختبارات موزعة على 150 كلية ومعهداً على مستوى الجمهورية.

وأضاف المتحدث الرسمى أن الكليات التى يُشترط للقبول بها اجتياز الطالب لاختبارات القدرات كشرط للالتحاق بها للعام الجامعى الجديد، تشمل كليات الإعلام، والفنون التطبيقية، والجميلة، والتربية الموسيقية، والفنية، والنوعية، والتربية الرياضية، والكليات التابعة للجامعات التكنولوجية الجديدة، والكلية المصرية الكورية لتكنولوجيا الصناعة والطاقة بجامعة بنى سويف، وكليات التمريض والمعاهد الفنية للتمريض وكليات السياحة والفنادق.

وأعلنت جامعة حلوان، برئاسة الدكتور ماجد نجم، عن بدء اختبارات القدرات بكليات الفنون التطبيقية والفنون الجميلة والتربية الفنية والتربية الموسيقية والتمريض والسياحة والفنادق وكليتى التربية الرياضية بنين وبنات، أمس، التزاماً بما أعلنه المجلس الأعلى للجامعات.

21196 طالباً وطالبة يسجلون لأداء اختبارات القدرات في جامعة حلوان

وشهدت قاعات الاختبارات بكليات جامعة حلوان إقبالاً كثيفاً من طلاب الثانوية العامة لأداء اختبارات القدرات، إذ سجل 21196 طالباً وطالبة لأداء الاختبارات بجامعة حلوان.

وقال الدكتور ماجد نجم إن اختبارات القدرات تبرز المواهب الرياضية والفنية التى يتميز بها الطلاب، وتعكس مدى قدراتهم على اجتياز المقررات الدراسية المتخصصة، لافتاً إلى أن طبيعة الاختبارات بعضها مهارية وفنية أو اختبارات معرفية ولغات.

عميد «تربية فنية حلوان»: تقيس مهارات الطلاب ولا تظلُّم على نتائجها

وقال الدكتور محمود حامد، عميد كلية التربية الفنية بجامعة حلوان، إن الكلية اتخذت جميع الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، من حيث تحقيق التباعد الاجتماعى بين الطلاب أثناء الوجود داخل لجان الاختبارات، والتشديد على ارتداء الكمامة، مضيفاً: «موعد ظهور نتائج الاختبارات سيكون بحد أقصى 48 ساعة على موقع الجامعة، ولا يحق للطالب التقدم بتظلُّم على نتائج اختبارات القدرات».

وأوضح «حامد» أن هناك عدداً من الاختبارات يتم تصحيحها إلكترونياً والبعض الآخر، خاصة ما يتعلق بالرسومات والفنون، يكون من خلال لجان مشكَّلة على أعلى مستوى، مشدداً على أنه لا يظلم أى طالب أو طالبة فى اختبارات القدرات، موضحاً أن 50 طالباً وطالبة أدوا اختبارات القدرات بالكلية أمس.

وأكد الدكتور عادل مبارك، رئيس جامعة المنوفية، على تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة للوقاية من «كورونا» والحفاظ على سلامة الطلاب خلال الاختبارات، موضحاً أن اجتيازها متطلب أساسى للالتحاق بالكليات التى تقيس قدراته البدنية والمهارية من خلال مجموعة متنوعة من الاختبارات.

«فوزي»: الاختبارات تتضمن قياس الطول.. والوزن وكشف طبي مبدئي على القلب

وقال الدكتور نعيم فوزى، عميد كلية التربية الرياضية بجامعة المنوفية، إن اختبارات القدرات بالكلية بدأت فى 7 أغسطس الحالى، وتتضمن الكشف الطبى المبدئى على القلب؛ لإثبات كفاءة الطالب لأداء الاختبارات، وقياس الطول والوزن، واختبار شخصى، واختبار المهارة الرياضية، ويتوجه الطالب للاختبارات فى التاريخ المحدد له إلكترونياً، وطباعة إيصال التسجيل والتوجه به إلى مقر الكلية فى الثامنة صباحاً.

وشدد الدكتور مصطفى عبدالخالق، القائم بأعمال رئيس جامعة سوهاج، على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا فى جميع مراحل الاختبارات، بالإضافة إلى توجيهاته لتذليل جميع الصعوبات التى قد تواجه الطلبة والطالبات خلال أدائهم الاختبارات.

عميد «إعلام القاهرة»: 300 طالب أدوها والتصحيح يتم إلكترونياً

وقالت الدكتورة هويدا مصطفى، عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة، إن 300 طالب وطالبة أدوا اختبارات القدرات 2021 بالكلية أمس على مدار فترتى الاختبارات، لافتة إلى أن الاختبارات بنظام البابل شيت، منوهة بأن الاختبارات تسير يومياً بشكل منتظم، مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا «كوفيد 19»، موضحة أنه سيتم إعلان نتائج اختبارات القدرات خلال 48 ساعة من انتهاء الاختبارات 2021.

فى السياق ذاته، كشفت مصادر بوزارة التعليم العالى والبحث العلمى أن موعد انطلاق مراحل التنسيق المختلفة لجميع الفرق الدراسية سيكون بعد الانتهاء من اختبارات القدرات 2021 لمختلف الكليات، لافتة إلى أن اللجنة العليا للتنسيق ستجتمع الفترة المقبلة لتحديد الأعداد لكل كلية، وذلك بعد الإعلان عن نتائج امتحانات الثانوية العامة 2021، مؤكدة أن تحديد الحدود الدنيا للكليات بالنسبة للمجاميع سيكون وفقاً للعرض والطلب وشرائح المجاميع المختلفة والمتعلقة بتنسيق القبول بالجامعات، لافتة إلى أنه جرى التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.