مدارس تمريض محافظة بني سويف.. درجات القبول ومواعيد الاختبارات

أعلنت إدارة التدريب والمدارس بديوان عام مديرية الصحة والسكان بمحافظة بني سويف، درجات القبول وأسماء المرشحات لمدارس التمريض في بني سويف، وناصر، والواسطى، وإهناسيا، وببا، والفشن، وسمسطا، وباروط للبنين، للعام الدراسي 2021/ 2022.

كما نشرت المديرية مواعيد إجراء اختبارات الهيئة والكشف الطبي والنفسي والتي تبدأ في 4 أغسطس وتنتهي في 19 من الشهر ذاته، عقب اختيار الأعلى درجات طبقًا للتوزيع الجغرافي بكل مدرسة، ومطابقة شروط وإجراءات القبول للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية في مدراس التمريض العادية بعد الإعدادية بمحافظة بني سويف.

درجات القبول بمدارس التمريض في محافظة بني سويف

1ـ مدرسة تمريض بني سويف: جرى قبول 56 طالبة بشكل أساسي بحد أدنى 277 درجة، و27 طالبة احتياطيًّا بحد أدنى 276 درجة.

2ـ مدرسة تمريض ببا: جرى قبول 31 طالبة بشكل أساسي بحد أدنى 277.5 درجة، و11 طالبة احتياطيًّا بحد أدنى 277 درجة.

3 ـ مدرسة تمريض سمسطا: جرى قبول 31 طالبة بشكل أساسي بحد أدنى 270.5 درجة، و11 طالبة احتياطيًّا بحد أدنى 286 درجة.

4 ـ مدرسة تمريض الفشن: جرى قبول 31 طالبة بشكل أساسي بحد أدنى 275.5 درجة، وتسع طالبات احتياطيًّا بحد ادنى 274.5 درجة.

5ـ مدرسة تمريض إهناسيا: جرى قبول 32 طالبة بشكل أساسي بحد أدنى 277 درجة، و13 طالبة احتياطيًّا بحد أدنى 276 درجة.

6 ــ مدرسة تمريض ناصر: جرى قبول 30 طالبة بشكل أساسي بحد أدنى 275.5 درجة، و12 طالبة احتياطيًّا بحد أدنى 274 درجة.

7 ـ مدرسة تمريض الواسطى: جرى قبول 29 طالبة بشكل أساسي بحد أدنى 276 درجة، و12 طالبة احتياطيًّا بحد أدنى 274.5 درجة.

8 ـ مدرسة تمريض باروط للبنين: جرى قبول 54 طالبًا بشكل أساسي بحد أدنى 277 درجة، و10 طلاب احتياطيًّا بحد ادنى 276.25 درجة.

مواعيد الاختبارات الطبية والنفسية والهيئة للمرشحات للقبول بمدرسة تمريض بني سويف

حددت إدارة التدريب والمدارس بديوان عام مديرية الصحة والسكان بمحافظة بني سويف، مواعيد الاختبارات الطبية والنفسية والهيئة للمرشحات للقبول بمدرسة تمريض بني سويف والتي جاءت كالتالي:

1 ــ مدرسة تمريض بني سويف

تبدأ في 4 و5 أغسطس اختبارات كشف الهيئة بديوان مديرية الصحة، وأيام 5 و8 أغسطس للكشف الطبي بالقومسيون الطبي، و7 و9 اغسطس الكشف النفسي بمستشفى الطب النفسي.

2 ــ مدرسة تمريض باروط للبنين ببني سويف

تُجرى في 7 و8 أغسطس اختبارات كشف الهيئة بديوان مديرية الصحة، وفي 10 و15 أغسطس الكشف الطبي بالقومسيون الطبي، و10و11 أغسطس الكشف النفسي بمستشفى الطب النفسي.

3 ــ مدرسة تمريض ناصر ببني سويف:

تُجرى في 9 أغسطس اختبارات كشف الهيئة بديوان مديرية الصحة، وفي 17 أغسطس الكشف الطبي بالقومسيون الطبي، وفي 14 أغسطس الكشف النفسي بمستشفى الطب النفسي.

4 ــ مدرسة تمريض الواسطى ببني سويف

يوم 10 أغسطس، اختبارات كشف الهيئة بديوان مديرية الصحة، و19 أغسطس الكشف الطبي بالقومسيون الطبي، و15 أغسطس الكشف النفسي بمستشفى الطب النفسي.

5 ــ مدرسة تمريض سمسطا ببني سويف

يوم 11 أغسطس اختبارات كشف الهيئة بديوان مديرية الصحة، و22 أغسطس الكشف الطبي بالقومسيون الطبي، و16 أغسطس الكشف النفسي بمستشفى الطب النفسي.

6 ــ مدرسة تمريض ببا ببني سويف

14 أغسطس اختبارات كشف الهيئة بديوان مديرية الصحة، و24 أغسطس للكشف الطبي بالقومسيون الطبي، و17 أغسطس الكشف النفسي بمستشفى الطب النفسي.

7 ــ مدرسة تمريض الفشن ببني سويف

15 أغسطس اختبارات كشف الهيئة بديوان مديرية الصحة، و26 أغسطس الكشف الطبي بالقومسيون الطبي، و18 أغسطس الكشف النفسي بمستشفى الطب النفسي.

8ــ مدرسة تمريض إهناسيا ببني سويف

16 أغسطس اختبارات كشف الهيئة بديوان مديرية الصحة، و29 أغسطس الكشف الطبي بالقومسيون الطبي، و19 أغسطس الكشف النفسي بمستشفى الطب النفسي.

إقرارات يوقعها الطالب وولي أمره في حال القبول بمدرسة تمريض بني سويف

في حالة اجتياز المتقدم الاختبارات السابقة يتم اخذ الإقرارات التالية:-

1- أخذ تعهُّد على الطالب / الطالبة وكذا ولي الأمر بقبول التكليف في المواقع الطبية في مختلف المحافظات حسب حاجة العمل وطبقًا لما تحدده الوزارة.

2- عدم الزواج خلال فترة الدراسة.

3- عدم نقل الطالبة من مدرسة إلى مدرسة أخرى أثناء فترة الدراسة ( النقل خلال الإجازة الصيفية وموافقة الجهتين المنقول منها واليها).

مدرسة تمريض بني سويف .. استثناء أبناء شهداء الجيش والشرطة والأطقم الطبية من كافة شروط القبول

وقررت مديرية الصحة والسكان بمحافظة بني سويف، استثناء أبناء شهداء الواجب من الجيش، والشرطة، والجيش الأبيض «الأطقم الطبية» من كافة شروط القبول بالمدارس الثانوية الفنية للتمريض التابعة للمديرية ما عدا الكشف الطبي، عقب موافقة الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على المذكرة التي تقدم بها الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة، وتضمنت الإشارة إلى موافقة الوزارة على استمرار العمل بالقرار الوزاري رقم (558) لسنة 2020، والذي ينص على تخفيض سن القبول بالمدارس الثانوية الفنية للتمريض بمقدار ستة أشهر، واستثناء أبناء شهداء الواجب الوطني من جميع شروط القبول عدا الكشف الطبي، مع إحضار ما يثبت الوفاة أثناء تأدية الواجب بشهادة معتمدة ومختومة.

مدرسة تمريض بني سويف .. الأوراق المطلوبة في حال القبول

بعد الإعلان عن النتيجة النهائية للطالبة المتفوقين، تُقدَّم المستندات للمدرسة خلال أسبوع من تاريخ إعلان النتيجة، وتشمل:

1- ملف تقديم بعد استيفائه

2- صورة استمارة النجاح

3- صورتان من شهادة ميلاد كمبيوتر

4 - صورتان شخصيتان