5 معلومات عن مركز الاختبارات الإلكترونية بجامعة بنها للتحول الذكي

تتخد جامعة بنها خطوات حثيثة وسريعة نحو تطبيق التكنولوجيا الرقمية حيث كانت باكورة خطة التحول الرقمي بالجامعة، إنشاء أكبر مركز للاختبارات الإلكترونية كأول مركز للاختبارات الإلكترونية بالجامعات المصرية، والذي جرى إنشاء مبنى متكامل باعتباره أحد الصروح التعليمية فى مجال الاختبارات الطلابية ونموذجا يحتذى به على مستوى الجامعات فى إطار توجيهات القيادة السياسية بتطبيق الاختبارات الإلكترونية بكل الجامعات والمعاهد المصرية.

«الوطن»، تستعرض أهم 5 معلومات عن مركز الاختبارات الإلكترونية الجديد، والذي بدأ باكورة أنشطته في جامعة بنها بعقد أول اختبار إلكتروني تجريبي لطلاب كلية الطب البيطري، وعقد اختبار منتصف الفصل الدراسي الأول لطلاب كلية العلاج الطبيعي لعدد 9 مقررات لنحو 1000 طالب، واختبار منتصف الفصل الدراسي الأول لطلاب كلية التمريض لعد 8 مقررات بإجمالي 900 طالب، بالإضافة إلى أول اختبار رسمي لطلاب كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي لعدد 8 مقررات، وعقد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني لكل من كليات التمريض والعلاج الطبيعي والحاسبات والذكاء الاصطناعي برنامج المعلوماتية الطبية المستوى الأول.

13 معملا بمركز الاختبارات الإلكترونية بجامعة بنها

حرصت جامعة بنها على تجهيز مركز الاختبارات الإلكتروينة بجامعة بنها بأحدث الأجهزة والمعامل في إطار خطة التحول الرقمي.

أبرز المعلومات عن مكونات المركز كالتالي :

يتكون المركز من 13 معملا تحتوي على 700 جهاز حاسب آلى.

يسع المركز لـ 700 جهاز كمبيوتر لإقامة الاختبارات الإلكترونية لعدد 700 طالب في وقت واحد.

جميع المعامل بالمركز مزودة بكاميرات مراقبة

المركز مزود بالإنترنت فائق السرعة لاستضافة الاختبارات الإلكترونية عن بعد.

يحتوي المركز على نظام إلكتروني لإدارة software الاختبارات الإلكترونية بواسطة مركز التعلم الإلكتروني بالجامعة.

مكونات مبنى مركز الاختبارات الإلكترونية بجامعة بنها

يحتوي مبنى مركز الاختبارات المركزية الإلكترونية بجامعة بنها على معملين مخصصين للعزل، وغرفة تحكم رئيسية تحتوى على أجهزة الخوادم ومراقبة الكاميرات، ووحدة UPS، كما أن المركز مزود بعدد 23 كاميرا مراقبة وإنترنت فائق السرعة وتم تنصيب نظام MCKL لإدارة الاختبارات الإلكترونية وهو نظام أتاحه المجلس الأعلى للجامعات، بالإضافة إلى معمل خاص لتعامل أعضاء هيئة التدريس مع نظام الاختبارات.

إمكانيات هائلة بمركز الاختبارات الإلكترونية بجامعة بنها

يقول الدكتور ناصر الجيزاوي، القائم بأعمال رئيس جامعة بنها، إن مركز الاختبارات الإلكترونية بجامعة بنها به إمكانيات هائلة سوف تعمل على تحقيق أهدافه الرامية إلى تطوير وتحديث برنامج الامتحانات والخوادم الخاصة بها بما يتوافق مع أعداد الطلاب وتنظيم وعقد الامتحانات الإلكترونية للمقررات الدراسية بكليات الجامعة وخاصة كليات القطاع الصحي كأسبقية أولى، بجانب إلى تأهيل الكادر الإداري والفني بما يستجد من تحديث وتطوير على الأنظمة وتكوين بنوك للأسئلة.

وأضاف «الجيزاوي»، أن جامعة بنها أعطت أولوية قصوى لإنشاء مركز الاختبارات الإلكترونية ليواكب التحول الرقمي للمجتمع الجامعي الجديد والتحول إلى الجامعات الذكية، مشيرا إلى أن توجيهات القيادة السياسية كانت واضحة بالتوسع فى إنشاء المراكز الإلكترونية لكل الجامعات الحكومية بتحويل الامتحانات للشكل الإلكتروني وتطوير طريقة القياس والتقييم للطلاب لتواكب التحول الرقمي الذي يشهده العالم في كل القطاعات، مشيرا إلى أنه تم تجهيز المركز على أعلى مستوى من التجهيزات والبنية التحتية والأجهزة والتقنيات الحديثة للتحول الرقمي.

الجيزاوي: جامعة بنها تسعى لزيادة سعة مركز الاختبارات لـ 4000 جهاز

أضاف «الجيزاوي»، أن جامعة بنها تسعى لتطوير مركز الاختبارات الإلكترونية حيث تم تخصيص مبنى بالكامل يسع 4000 جهاز حاسب آلى ليستقبل كل كليات الجامعة بالمرحلة الثانية، مشيرا إلى أنه يوجد 3 مراكز فرعية تابعة لمركز الاختبارات الإلكترونية الرئيسى وهى مركز الاختبارات بمشتهر، ومركز بشبرا الخيمة، ومركز جامعة بنها فرع العبور، لتشمل جميع الطلاب العام المقبل.