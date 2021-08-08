«التعليم»: استقبال الطلاب الراغبين في إجراء اختبارات مدرسة الطاقة النووية بالضبعة غدا

تستقبل مراكز التطوير التكنولوجي بمديريات التربية والتعليم بمحافظات الجمهورية، غدا، الطلاب الراغبين في إجراء اختبارات الالتحاق بالمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية بمدينة الضبعة بمحافظة مطروح، إذ يجرى اختيار 60 طالبًا للالتحاق بالمدرسة خلال العام الدراسي المقبل 2021-2022.

اختبارات مدرسة الطاقة النووية بالضبعة من المحافظات

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن مواعيد اختبارات الطلاب المتقدمين للالتحاق بالمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية بمدينة الضبعة بمحافظة مطروح للعام الدراسي 2021/2022، إلكترونيًا يومي الأحد والاثنين 8 و 9 أغسطس 2021، بمراكز التطوير التكنولوجى بالمديريات التعليمية.

وذكر بيان صادر عن وزارة التعليم أن الطلاب الناجحين في الاختبار الإلكتروني يجرى ترتيبهم تنازليًا لإجراء الكشف الطبي والنفسي والاختبارات البدنية والرياضية، كما يجرى اختيار 60 طالبًا للالتحاق بالمدرسة للعام الدراسي 2021/2022، كما يجرى استضافة الطلاب خلال فترة الكشف الطبي بمقر اتحاد الطلاب بالعجوزة ونقلهم ذهابًا وايابًا إلى مقر الكشف تحت إشراف قطاع التعليم الفني، وبعدها ستعلن النتيجة النهائية بأسماء الطلاب المقبولين، واعتمادها لاستكمال إجراءات القيد بالمدرسة.

وكانت وزارة التربية والتعليم أعلنت عن فتح باب التقدم لقبول دفعة جديدة من الطلاب للالتحاق بالمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية بمدينة الضبعة بمحافظة مطروح للعام الدراسي 2021/2022 من جميع محافظات الجمهورية خلال الفترة من 24 إلى 31 يوليو 2021، وتقدم عدد 4143 طالب.

مدة الدراسة بالمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية بالضبعة

وتستغرق مدة الدراسة في المدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية بمدينة الضبعة بمحافظة مطروح، للبنين فقط، 5 سنوات، وتقبل مجموع حد أدنى 250 درجة، ويشترط على الطالب اجتياز الاختبارات العلمية والطبية، وكذلك كشف الهيئة، ويجب ألا تقل درجاته في اللغة الإنجليزية عن 90%، ويحصل على الدبلوم الصناعي، والتنسيق يجرى على الدرجات التي حصل عليها الطالب في امتحان الفصل الدراسي الثاني فقط.

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