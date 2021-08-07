الصين تعود لبؤرة أحداث كورونا من جديد.. تشديد قيود السفر إلى بكين

عادت الصين لبؤرة الأحداث من جديد، بسبب عودة انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»، وذلك بعد نحو عام من إعلان السلطات الصينية، نجاحها في القضاء على انتشار فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وأعلنت السلطات الصينية، تشديد قيود السفر إلى العاصمة بكين، لمواجهة دخول الفيروس إلى المدينة، بالإضافة إلى منع تفشى انتشار سلالة دلتا داخل البلاد، وتشمل القيود حظر الدخول للقادمين من الدول ذات معدلات الإصابة المرتفعة بفيروس كورونا المستجد.

وسجلت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، 75 إصابة جديدة بفيروس كورونا داخل البلاد، و32 إصابة قادمة من الخارج.

وأشارت صحيفة ساوث تشاينا مورنينج بوست الصينية، إلى أن آخر موجة إصابات اندلعت في مطار دولي بمدينة نانجينج شرق البلاد، قبل أن تنتشر تلك الموجة إلى 17 إقليم آخر في مختلف أنحاء الصين، دون وجود أي علامات على انخفاض معدل الإصابات.

وأكدت نائبة رئيس مجلس الدولة الصيني، سون تشون لان، علي ضرورة تطبيق الفوري لتدابير مكافحة فيروس كورونا لاحتواء انتشاره في مدينة تشنجتشو، بمقاطعة خنان وسط الصين، والمتضررة من مرض كوفيد- 19.

وحثت سون، وهي أيضا عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، على إجراء الفحوص الفورية للأفراد الرئيسيين وكذلك اختبارات الحمض النووي الجماعية، وطالبت بتقارير فورية وعزل حالات الإصابة، وتعهدت بعدم التسامح مطلقا إزاء حالات الإصابة في المستشفيات وفقا لوكالة الأنباء الصينية.

ونوهت بأنه يجب على السلطات عبر البلاد، دفع تعزيز الشعور بالمسؤولية، وسط تجدد الإصابة بالمرض حديثا في العديد من المناطق، كما إنه يتعين تدريب مسؤولي الحزب والحكومة المحليين على السياسات والتوجيهات والمعرفة الاحترافية بالوقاية من المرض والسيطرة عليه، لتحسين قدرتهم على الاستجابة للطوارئ.

يشار إلى أن السلطات في ووهان، قررت الأسبوع الماضي اخضاع جميع سكان المدينة الواقعة، وسط الصين لفحوص كورونا، بعد أن ظهرت بها إصابات محلية لأول مرة منذ أكثر من عام.