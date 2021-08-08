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عاجل.. إجراءات وقائية مشددة بالمطار قبل دقائق من وصول شحنة لقاح جونسون آند جونسون

كتب:

أيمن حمزة
11:39 م | الأحد 08 أغسطس 2021
مطار القاهرة - أرشيفية

مطار القاهرة - أرشيفية

وسط إجراءات أمنية وقائية مشددة، يستقبل مطار القاهرة الدولي، بعد قليل، شحنة جديدة من لقاحات كورونا، وهي الدفعة الأولى من لقاح جونسون آند جونسون الأمريكي، والمقرر أن يتم استغلالها في تطعيمات كورونا للمسافرين للخارج، ومن ينتظر الحصول على اللقاح في مراكز التطعيم المختلفة على مستوى الجمهورية.

وكشفت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، أنه من المنتظر أن تصل الدفعة الأولى من لقاح جونسون القاهرة، في تمام الساعة الثانية عشرة بعد منتصف الليل، على متن رحلة تابعة لخطوط لوفتهانزا الألمانية رقم LH8290 من طراز MD11، حيث تم تحديد الموقع رقم 40 بمهبط المطار، لتفريغ الشحنة تمهيدا لتسليمها لوزارة الصحة.

ومن المنتظر أن يكون في استقبال الدفعة الأولى من لقاح جونسون، بمطار القاهرة الدولي، قيادات شركة ميناء القاهرة الجوي، ووفد طبي رفيع المستوى يضم مسؤولين من وزارة الصحة والسكان، وأطباء الحجر الصحي برئاسة الدكتور حازم حسين.

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