«دحروج» قتل عشيقته بعد 8 سنوات حرام : «مش عاوزة تتجوزني»

بعد 8 سنوات من العشق الحرام، انتهى جزار بشبرا الخيمة يدعى «زكريا. ف» وشهرته «دحروج» إلى قرار حاسم، بشأن علاقته الطويلة بعشيقته «هيام»، قرر الرجل أن ينهي علاقته الآثمة بها، ليتزوجها، لكنه فوجىء أن حبيبته ترفض، وأهانته بل ورفضت دفع أموال جمعية كان يشترك بها معها، وطلبت منه استمرار العلاقة المحرمة وإلا لن يحصل على نصيبه فى الجمعية، قضى دحروج ليلته معها وعندما نامت أنهى حياتها طعنا بسكين.

صداقة وعلاقة محرمة

فى التحقيقات قال المتهم، إنه تعرف على القتيلة منذ8 سنوات بعد طلاقها، وتقدم لخطبتها بالفعل ولكنها رفضت بحجة عدم قطع معاش والدها الذي تتقاضاه، فنشأت بينهما علاقة محرمة، وكان كلما حاول قطعها كانت تغريه بالمال، خاصة أنها تقوم بعمل جمعيات بين الأهالى بالمنطقة.

يحكي أنه كان مشاركا لها فى جمعية، وعندما كان الدور عليه للحصول عليها ساومته على الاستمرار في العلاقة وتنفيذ رغباتها حتى يحصل على نصيبه، فسايرها ويوم الحادث ذهب إليها وعقب مواقعتها جنسياً طلب منها الزواج لعدم رغبته فى استمرار العلاقة غير الشرعية بينهما، وقال لها إنه يريد أن يتوب وأن تكون زوجته فى الحلال أمام كل الناس إلا أنها رفضت ذلك وقامت بمعايرته لمساعدتها مادياً له ورفضت إعطاءه حصته من الجمعية.

تهديد العشيقة

واضاف خلال التحقيق معه أنها هددته بإخبار زوجته بعلاقته بها، الأمر الذى أدى لحدوث مشادة كلامية بينهما تطورت لمشاجرة وعقب تصالحهما وأثناء استغراقها فى النوم قام بالهجوم على عشيقته بعدة طعنات بالصدر بسلاح أبيض حصل عليه من مطبخ الشقة انتقاماً لكرامته حتى ينهى هذه العلاقة المحرمة ويتخلص من إهانتها المستمرة له، وتخلص من الأداة المستخدمة بإلقائها بترعة الشرقاوية.

إعدام

وتمكنت المباحث من كشف غموض واقعة العثور على جثة المجنى عليها متوفاة إثر عدة طعنات قاتلة داخل منزلها بمنطقة أم بيومى بشبرا الخيمة، حيث تبين أن وراء الحادثة جزاراً كان على علاقة عاطفية معها وعندما قرر قطع العلاقة نشبت بينهما مشادة تطورت لمشاجرة فقام بطعنها بسكين، تم القبض على المتهم وأحيل للمحكمة التي قضت بإعدامه شنقا.