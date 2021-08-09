«عايز بسكوت».. تفاصيل سرقة صاحب محل بقالة بالإكراه في عين شمس

«هاتلي بسكوت».. كانت تلك حيلة المتهم لكى يستطع إتمام مهمته التي خطط لها منذ أيام حيث توجه لمحل بقالة المجني عليه وقام بخنقه وإجباره على إعطائه الأموال التي بحوزته، وعند رفض المجني عليه قام المتهم بتهديده بمطواة ولكن جريمته باءت بالفشل وتم تحرير الضحية والقبض على المتهم.

عائل الأسرة

محل بقالة صغير يقع بأحد شوارع منطقة عين شمس يعمل به شيخ يبلغ من العمر أرزله لكي ينفق على منزله وأحفاده، خاصة بعد طلاق ابنته من زوجها وأصبح هو العائل الوحيد لها وأطفالها ومحل البقالة هو مصدر الرزق الأساسي لكل تلك العائلة.

أشهر فى وجهه «مطواه»

وبإحدى ليال فبراير الماضى، كان يستعد الشيخ «هلالي» صاحب الـ 72 عاماً، لإغلاق المحل الخاص به ليصعد لشقته الكائنة بالشارع المقابل لعمله حيث عائلته التى تنتظره ليأتي بمتطلباتهم التى يحتاجونها، ولكن قطع دلوف السارق بمحل البقالة جميع تلك الخطط، فقام بطلب قطع من «البسكوت» وحال انشغال الشيخ فى البحث عنها قام المتهم بانتهاز الفرصة وجاء من خلفه وقبض على عنقه وخنقه وأمره بإعطائه النقود التي بحوزته وعند رفض المجني عليه قام المتهم بإشهار سلاح أبيض «مطواه» في وجهه لتهديده وبث الرعب داخله، وأصابه بجرح قطعي من الأذن اليسرى حتى العنق، وكان للقدر رأى آخر حيث تصادف مرور النقيب أحمد لطفي حال حدوث الواقعة الذي سمع صوت استغاثة المجنى عليه وعند توجهه لمصدر ذلك الصوت شاهد السارق حال تهديده الشيخ وشل حركته، فتمكن من ضبطه والسلاح الأبيض الذي كان بحوزته.

السجن المشدد

وتم عرض المتهم ويدعى «أحمد»، يبلغ من العمر 47 سنة، أمام تحقيقات النيابة العامة التى أمرت بحبسه 15 يوماً على ذمة التحقيقات، ونسبت له ارتكاب جريمة السرقة بالإكراه، وإحالة القضية لمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالعباسية والتي أسدلت الستار في جلسة، أمس الأحد، على هذه القضية بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات.