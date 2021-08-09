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السيسي يهنئ فريال بذهبية طوكيو: أدخلتي سعادة وفرحة على كل المصريين

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محمود البدوي
12:14 ص | الإثنين 09 أغسطس 2021
الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، فريال أشرف الحاصلة على ذهبية الكاراتيه في أولمبياد طوكيو 2020، بالحصول على الميدالية، قائلًا: «دي من أسرة مصرية جميلة، واللي حققته نجاح مصري جميل».

وأضاف «السيسي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «التاسعة»، مع الإعلامي يوسف الحسيني، الذي يُعرض على «التليفزيون المصري»: «باسمي وباسم بكل المصريين بقول إنتي أدخلتي علينا سعادة وفرحة، مش عليا أنا بس، لأ، على كل المصريين».

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