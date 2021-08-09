السيسي يهنئ فريال بذهبية طوكيو: أدخلتي سعادة وفرحة على كل المصريين

هنأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، فريال أشرف الحاصلة على ذهبية الكاراتيه في أولمبياد طوكيو 2020، بالحصول على الميدالية، قائلًا: «دي من أسرة مصرية جميلة، واللي حققته نجاح مصري جميل».

وأضاف «السيسي»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «التاسعة»، مع الإعلامي يوسف الحسيني، الذي يُعرض على «التليفزيون المصري»: «باسمي وباسم بكل المصريين بقول إنتي أدخلتي علينا سعادة وفرحة، مش عليا أنا بس، لأ، على كل المصريين».