محافظ الغربية يهنئ الرئيس السيسي بمناسبة العام الهجري الجديد

أرسل الدكتور طارق رحمي محافظ العربية برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة الاحتفال بالعام الهجري الجديد 1443.

وجاء نص التهنئة: «بمشاعر يملأها الاعتزاز والتقدير لشخصكم الكريم يطيب لي بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن شعب محافظة الغربية أن أتقدم لفخامتكم بأرق التهاني والأمنيات بمناسبة العام الهجري الجديد 1443هـ سائلين الله- عز وجل- أن يعيد هذه المناسبة الغالية على فخامتكم، وعلى مصرنا العزيزة بالخير واليمن والبركات وتحقيق مزيد من الإنجازات حفظكم الله لمصر وحفظ مصر بكم.. وسدد على طريق الحق والعدل خطاكم وكل عام وفخامتكم بخير».

كما بعث الدكتور رحمي ببرقيات تهنئة مماثلة لكل من الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المستشار الدكتور حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، وعدد من الوزراء والمحافظين وقيادات الدولة، بمناسبة هذه الذكرى العطرة.

يذكر أن محافظ الغربية تابع خلال اجتماعه الميداني آخر الأعمال الجارية بقريتي نهطاي وتفهنا العزب بمركز زفتى ضمن أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» للتعرف على نسب انتهاء الأعمال، موجهًا شركة الكهرباء ومجالس المدن بالتعاون في تجديد أعمدة الكهرباء ودهانها وإزالة كافة التشابكات على الأعمدة مع تعديل وضع كافة الأعمدة لتصبح على خط واحد موازٍ لخط التنظيم.