علي ربيع يقيم حفل زفافه في سرية تامة حدادا على وفاة دلال عبدالعزيز

احتفل الفنان على ربيع منذ ساعات، بزفافه على فتاة من خارج الوسط الفني، بعيدا عن وسائل الإعلام، وذلك بعد يوم من رحيل الفنانة دلال عبدالعزيز.

وكشف برنامج «إى تي بالعربي»، أن الفنان علي ربيع أتم زفافه على فتاة تدعى «سلسبيل محمد» منذ قليل، وأنه شدد على جميع الحضور بعدم الإفصاح عن أي تفاصيل أو نشر أي صور كي لا تتوجه له الانتقادات تزامنا مع وفاة الفنانة دلال عبدالعزيز.

وعلمت «الوطن»، من مصادر مقربة من علي ربيع، أن موعد الزفاف كان متفق عليه وتزامن مع يوم دفن الفنانة دلال عبدالعزيز، ولم يكن باستطاعته تأجيل الحفل بسبب ظروف الاتفاق.

تعتبر هذه الزيجة الثانية لعلي ربيع بعد طلاقه بعام من سيدة أنجب منها طفلة.