اندلاع حريق في سفينة صيد روسية داخل ميناء شمال النرويج

قالت شرطة مقاطعة «فينمارك» النرويجية، إن سفينة صيد روسية اشتعلت فيها النيران داخل ميناء كيركينيس شمال البلاد، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

الشرطة النرويجية تعلن إجلاء طاقم السفينة

وكتبت الشرطة في تغريدة على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، أنه تم إجلاء طاقم السفينة، وتحاول فرق الإطفاء التعامل مع الحريق.

وكانت صحيفة «سور فارانجير أفيس» المحلية، قالت في وقت لاحق، إن حريقا نشب في سفينة الصيد «تامانجو» برصيف حوض بناء السفن في كيميك.

واشارت«سور فارانجير أفيس»، إلى أنه كان على متنها 22 من أفراد الطاقم، ولم يصب أي أحد منهم بجروح، فيما تم إخماد الحريق على الساعة 14:10 بتوقيت موسكو. « 01:00 ظهرا بتوقيت القاهرة»

وفي 8 إبريل الماضي، أبلغ طاقم سفينة الصيد «أختيار» في بحر أوخوتسك بالمحيط الهادئ بالقرب من الحدود الشرقية لروسيا، عن حدوث حريق على متن السفينة، وبلغ عدد الأشخاص على متن السفينة 80 شخصا، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وفي 6 مارس الماضي، نشب حريقا في سفينة صيد في بحر اليابان، وقال مكتب وزارة الطوارئ الروسية، في ذلك الوقت، إن رجال الإنقاذ تلقوا بلاغا حول نشوب حريق في سفينة الصيد «فيتيم» في بحر اليابان.

وأضاف المكتب الروسي، أنه يوجد على متن السفينة 30 صياداً، مشيرا إلى أنه تم إرسال قاطرة إنقاذ لتقديم المساعدة، وفقا لما ذكرته صحيفة «الشرق الاوسط».