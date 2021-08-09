حلا شيحة تدعو لـ دلال عبد العزيز في أول ليلة بقبرها: اللهم اجبرها

دعت الفنانة حلا شيحة، للفنانة الراحلة دلال عبد العزيز، في أول ليلة لها بقبرها، حيث نشرت «شيحة»، صورة للفنانة الراحلة عبر استوري «انستجرام»، وعلقت قائلة «ما شاء الله والله أكبر رحمكي الله، يارب اجعل أول ليلة لها نور على نور واجبرها يارب وآوها مقعدها من الجنة».

وتوفيت الفنانة دلال عبد العزيز، السبت، بعد معاناة مع فيروس كورونا المستجد، وفق ما أعلنه الإعلامي رامي رضوان، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك».

ونعى رضوان الفنانة الراحلة قائلا: «أطيب وأحن قلب في الدنيا، حبيبتي النجمة دلال عبدالعزيز، ماحبتش تسيب حبيبها لوحده وراحت له الجنة.. إنا لله وإنا إليه راجعون، أرجوكم قراءة الفاتحة والدعاء لهما».

مشاهد بجنازة دلال عبد العزيز

وقد شهدت جنازة الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز عددًا من المشاهد المؤثرة، خلال توديعها لمثواها الأخير، بعد وفاتها بسبب تداعيات فيروس كورونا عن عمر ناهز 61 عامًا، وحرص عدد من النجوم على أداء صلاة الجنازة على الراحلة بمسجد المشير، ثم دفنها بمقابر الأسرة.

فقد حرصت دنيا سمير غانم على حمل نعش والدتها دلال عبد العزيز برفقة زوجها الإعلامي رامي رضوان، قبل أداء صلاة الجنازة.

وقد دخل عدد من الفنانات في نوبة بكاء شديد أبرزهن إلهام شاهين والراقصة دينا وهند عبدالحليم، هنا الزاهد، ليلي أحمد زاهر وهنادي مهنا.

وقد منعت أسرة الفنان سمير غانم، وسائل الإعلام من تصوير جثمان الراحلة في مسجد المشير، حيث فرضت إجراءات مشددة أمام باب المسجد، منذ وصول الجثمان لأداء الصلاة عليه.