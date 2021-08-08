حسن يوسف يكشف سر عدم مشاركة شمس البارودي في غُسل دلال عبدالعزيز: بتتعب

كشف الفنان حسن يوسف، سبب عدم إقدام زوجته الفنانة المعتزلة «شمس البارودي» على غسل الفنانة دلال عبد العزيز، التي جرى دفنها اليوم، بعدما وافتها المنية أمس، السبت، إثر صراع مع فيروس كورونا المستجد، قائلًا: «بتتعب جدا، اشتركت في غسل أمي وأمها ومرضت بعدها حوالي شهر، وعندما حكت لصديقاتها قالت إحداهن إن جسمها ليس قابلا لهذا الأمر، فبطلت».

وأضاف «يوسف»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حضرة المواطن»، مع الإعلامي سيد علي، على شاشة «الحدث اليوم»: «ترحمت على دلال عبد العزيز وصلت عليها، وقرأنا قرآنا على روحها، ولا شك أننا فقدنا عنصرا من عناصر الخير في الوسط الفني، فقد كانت معروفة بأعمالها الخيرية الكثيرة وأثبتت أن الشراقوة أناس طيبون وأهل كرم».

وتابع: «كان الله في عون إيمي ودنيا لأنهما فقدا الأب سمير غانم والأم في بضعة أشهر، لكن بارك الله في أبنائهما وألهمها الصبر والسلوان».

ورصدت عدسة الوطن، حضور عدد كبير من نجوم الفن صلاة الجنازة على دلال عبد العزيز التي اعتادت حضور ومجاملة كل زميل في مصابه.

الفنانة ميرفت أمين كانت على رأس الحضور أمين التي احتلت الصدمة ملامحها، كما حضرت الفنانة إلهام شاهين التي ظهر التأثر الشديد على ملامحها تجاورها الإعلامية هالة سرحان، بالإضافة إلى الفنانة شيرين والفنانة عايدة رياض وصابرين، كما حضر الفنانان رشوان توفيق وسمير صبري.