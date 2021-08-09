ورحلت شهرزاد الدراما.. حكاية دلال عبدالعزيز مع مسلسل «ألف ليلة وليلة»

«ألف ليلة وليلة»، مسلسل درامي فانتازي، يحكي قصة حب «شهرزاد وشهريار» التي احتوت على العديد من القصص، ولطالما كانت حكاياتها تنال إعجاب الجماهير العاشقة للدراما، أجزاء عديدة عرضها التلفزيون المصري، ولعل للفنانة الرحلة دلال عبدالعزيز نصيب كبير منها، بعد أن كانت بطلة تلك الحكاية لعامين متتاليين، جسدت فيها شخصية «شهرزاد» التي علقت مع الجمهور وتذكروها بها في لحظة وفاتها بالأمس.

عاما 1995 و1996، شهدا ظهور الفنانة دلال عبدالعزيز كبطلة أساسية خلال أحداث مسلسلي «ألف ليلة وليلة» و«علي بابا والأربعين حرامي»، لتهيمن على شخصية «شهرذاد» وتصير واحدة من أبرز الفنانات اللاتي مثلوها.

دلال عبدالعزيز في دور شهرزاد بملسسل ألف ليلة وليلة

حينما يذكر اسم مسلسل «على بابا والأربعين حرامى»، يتذكر الجمهور الفنانة دلال عبدالعزيز التى لعبت دور شهرزاد، تلك الفتاة الجميلة التى تستدرج «شهريار» الفنان يحيى الفخراني، بحكاياتها طوال 30 يوما لتنقذ نفسها من الإعدام على يد السياف مسرور، وذكريات كلمة سر للمغارة والتى كانت «افتح يا سمسم» التى كان يستخدمها الـ40 حرامى.

في العام التالي مباشرة، أدت الفنانة دلال عبدالعزيز الدور ذاته، في الجزء الذي حمل اسم السلسلة الخيالية ألف ليلة وليلة «فضل الله ووردانة»، والذي يحكي عن فراقهما عن بعضهما، والمغامرات التي يتعرضا لها حتى اجتماعهما مرة أخرى، أمام النجم أحمد عبدالعزيز، وجاء ذلك الجزء استثمارا لنجاح الجزء الأول من السلسلة، والتي أبدعت فيه الفنانة دلال عبدالعزيز في دور شهرزاد.

رحلت شهرزاد بالأمس، بعد أن فارقت دلال عبدالعزيز الحياة وتحولت صفحات السوشيال ميديا، إلى دفتر عزاء للفنانة دلال عبدالعزيز، بعد أن رحلت إثر صراع طويل مع مضاعفات فيروس كورونا المستجد، مكثت على إثره في المستشفى لشهور، عقب وفاة زوجها الفنان سمير غانم في 20 مايو الماضي بسبب إصابته بالوباء التاجي أيضًا.