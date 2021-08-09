الجمعية الفلكية بجدة: اليوم رصد هلال شهر محرم للعام الهجري الجديد

يُرصد هلال قمر شهر محرم للعام الهجري الجديد 1443 بسماء الوطن العربي بعد غروب شمس اليوم، بحوالي 30 دقيقة، فيما ذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية «واس»، أن الفرصة مهيأة لرؤيته بالعين المجردة، حيث يزين الأفق الغربي في حال كانت السماء صافية.

وقال رئيس الجمعية الفلكية بجدة، المهندس ماجد أبو زاهرة، إن القمر سيكون قد ابتعد عن وهج ضوء شمس الغروب، وأصبح مرتفعا في السماء مقارنة بأمس الأحد، ويبعد بضع درجات عن كوكبي الزهرة والمريخ، وخلال بضع ليالي سيلاحظ أن الجانب غير المُضاء من سطح القمر مضاء بنور خافت عبارة عن ضوء الشمس المنعكس عن الأرض والساقط على القمر.

وأشار «أبو زاهرة»، إلى أن القمر وصل منزلة الاقتران، أمس الأحد، عند الساعة 04:50 مساءً بتوقيت السعودية «03:50 بتوقيت القاهرة»، منهياً بذلك دورة اقترانية حول الأرض ومبتدئا دورة اقترانيه جديدة، ويوماً بعد يوم سيلاحظ أن هلال القمر ستزداد إضاءاته ويرتفع عالياً في السماء عند غروب الشمس وسيبقى فترة أطول بعد بداية الليل لأن القمر يتحرك مبتعدا عن موقع غروب الشمس.

وأوضح أبو زاهرة، أن «السبب في رؤيتنا القمر يتجه نحو الغرب كل يوم يرجع لنتيجة دوران الأرض حول محورها، إلا أن الحركة الحقيقية للقمر هي باتجاه الشرق بالنسبة للنجوم والكواكب في أثناء دورانه حول الأرض، لذلك بمراقبة القمر خلال الليالي المقبلة سيكون دليلا لتحديد مواقع الكواكب والنجوم البراقة في سماء الليل».

بدوره، أعلن مفتي تونس، عثمان بطيخ، غدا الثلاثاء، هو غرة شهر محرم للعام الهجري الجديد 1443.

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الشؤون الدينية والأوقاف الجزائرية، أمس الأحد، أن غدا الثلاثاء، هو غرة شھر محرم للسنة الهجرية 1443.