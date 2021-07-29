«القومي للبحوث الفلكية» يكشف عن موعد غرة شهر محرم 1443 هجريا

كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنه سوف يولد هلال شهر المحرم مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة الثالثة وخمسون دقيقة عصرا بتوقيت القاهرة المحلي يوم الأحد 29 من ذي الحجة الموافق 8/8/2021 «يوم الرؤية»، ويبقى الهلال الجديد في سماء مكة المكرمة لمدة 14 دقيقة، وفي القاهرة لمدة 18 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم «يوم الرؤية»، وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين «14 – 19 دقيقة».

وأضاف المعهد في بيان له، أن العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب الشمس لمدد تتراوح بين «6- 24 دقيقة»، ما عدا كوالالمبور بماليزيا وجاكرتا بأندونيسيا اللذين لا يولد بهما الهلال قبل غروب الشمس، ويغرب القمر في كوالالمبــور قبل غروب الشمس بدقيقتين، وجاكرتا يغرب فيها القمر قبل غروب الشمس بسبع دقائق.

وتابع المعهد أن غرة شهر المحرم 1443 هـ فلكيا يوم الإثنيـن 9/8/2021، وفيما يلي بيان مفصل عن ظروف رؤية الهلال وأوجه القمر في مدينة القاهرة ومحافظات جمهورية مصر العربية وبعض العواصم العربية والإسلامية والغربية يوم تحري الهلال في الصور التالية:

ومن جانبه كشف الدكتور محمد الصادق، الأستاذ بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقة التابع لوزارة التعليم العالي، عن أن يوم الأحد المقبل الموافق 8 أغسطس المقبل سيتم استطلاع رؤية هلال شهر محرم المقبل 1443هجرياً، من قبل أساتذة المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بالاشتراك مع اللجان الشرعية بدار الإفتاء المصرية، موضحا أنه غرة شهر محرم المقبل تم تحديدها وفقاً للحسابات الفلكية التي أقرها المعهد.

وأضاف الصادق، أن هناك عدد من الاشتراطات يجب توافرها لاستطلاع موعد هلال ورؤية شهر محرم أو غيره من الشهور، أبرزها أن يكون مكان الاستطلاع بعيدا عن الأضواء والمدن العمرانية، وكذلك بعيدا عن المصانع وأن يكون بالقرب من الحدود وفي اتجاه الغرب.