مصرع طفل صعقا في حمام سباحة خاص بسوهاج

لقي طفل مصرعه صعقًا بالكهرباء لملامسته أحد الأسلاك العارية أثناء اللهو بمحيط حمام سباحة خاص بدائرة مركز شرطة سوهاج، تم نقل الجثة لمشرحة مستشفي سوهاج العام، وأخطرت النيابة العامة.

تلقي اللواء محمد شرباش، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز شرطة سوهاج، بورود إشارة من مستشفي سوهاج العام، بوصول الطفل «عبد الله.ا.ه»، 12 سنة، تلميذ ويقيم بناحية دائرة مركز سوهاج «جثة هامدة»، صعقًا بالكهرباء، وانتقل إلى مكان الواقعة مأمور وضباط مباحث المركز.

وبسؤال عمه قرر بأنه عقب خروج نجل شقيقه المذكور من حمامة سباحة خاص بالمدعو «أحمد.ا.ص»،61 سنه بالمعاش ويقيم بذات الناحية، وقيامه باللهو بمحيط الحمام لامست يده أحد الأسلاك الكهربائية العارية، ما نتج عنه صعقه ووفاته، ونفي الشبهة الجنائية، وحُرر محضر بالواقعة وأُخطرت النيابة العامة للتحقيق.