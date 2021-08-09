الإنتاج الحربي تكشف أول سيارة «مصرية - إماراتية» من نوع «بيك أب» اليوم

تكشف وزارة الإنتاج الحربي، اليوم، عن أول نموذج للسيارة المصرية الإماراتية «البيك أب»، المُصنعة تحت اسم EM، بحضور عدد من المسؤولين والمستثمرين، على رأسهم المهندس محمد أحمد المرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والمهندس محمد صلاح الدين، نائب رئيس الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب لها، والدكتورة ماجدة العزعزي، رئيس مجلس إدارة شركة M-Glory، وهي شركة قابضة إماراتية ذات خبرة في تصنيع السيارات «البيك أب».

أول سيارة «مصرية - إماراتية» من نوع «بيك أب»: «نصف شاحنة»

وتصنف سيارات الـ«البيك أب»، بأنّها شاحنة صغيرة مكشوفة من الخلف، والتي تتيح تحميل عدد من البضائع بسرعة ومرونة، بشكل يُشبه «نصف شاحنة». ومن المُقرر أن يشهد وزير الدولة للإنتاج الحربي، اليوم، مراسم توقيع عقد التعاون المشترك، مع الشركة القابضة الإماراتية بمقر الوزارة بقطاع التدريب في مدينة السلام.

السيارة الـ«بيك أب» تعمل بمزيج من البنزين والغاز الطبيعي

وبحسب بيان صحفي صادر عن وزارة الإنتاج الحربي، أمس، عن ملامح التعاون «المصري - الإماراتي» في تصنيع السيارة «البيك أب»، من المُقرر أن تصنع تلك السيارات لتعمل بالوقود المزدوج، وهي مزيج بين البنزين والغاز الطبيعي، وهو ما اعتبرته الوزارة في بيانها «سابقة أولى في مصر».

الشركة «المصرية - الإماراتية» لصناعة السيارات

وتنشأ «الشركة المصرية الإماراتية لصناعة السيارات» بموجب المؤتمر، اتفاق التعاون المشترك الذي سيوقع اليوم، والتي تهدف إلى تصنيع وتسويق السيارات المنتجة بالتعاون بين الجانبين.

وبحسب الاتفاق، من المُقرر أن تُمثل وزارة الإنتاج الحربي في الشركة الجديدة بجهتين، هما الهيئة القومية للإنتاج الحربي، وشركة حلوان للآلات والمعدات «مصنع 999 الحربي»، فضلا عن شركة إم جلوري الإماراتية لتصنيع السيارات البيك أب.

وحسب المباحثات واتفاق التعاون بين الجانبين المصري والإماراتي، سيتم تصنيع السيارات «البيك أب» في مصر عبر موديلات وأنواع مختلفة، تعتمد في عملها على «الوقود المزدوج»، باعتباره طاقة نظيفة يسعى كلا الجانبين لتشجيعها.