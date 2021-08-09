العثور على جثة متعفنة لربة منزل بمنشأة ناصر

تكثف مباحث القاهرة جهودها؛ لكشف غموض العثور على جثة متعفنة لربة منزل في ظروف غامضة داخل شقتها في دائرة قسم شرطة منشأة ناصر.

بداية الواقعة

تلقى مأمور قسم شرطة منشأة ناصر، بلاغا بانبعاث رائحة كريهة من داخل إحدى الشقق السكنية بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين أن الشقة المنبعث منها الرائحة الكريهة لربة منزل تقيم بمفردها وتدعى نحمده عبد المنعم 63 سنة، وباستئذان النيابة العامة تم كسر باب الشقة، وبالدخول تبين العثور على جثة ربة المنزل ملقاة على الأرض وفي حالة تعفن رمي كامل، كما تبين سلامة جميع منافذ الشقة.

تشريح الجثة

وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب الطب الشرعي؛ لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاه، وكلفت المباحث باستدعاء أسرتها لسماع أقوالهم حول الواقعة، كما كلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وظروفها وملابساتها.

عابدين

يذكر أن الأجهزة الأمنية بالقاهرة قد عثرت خلال الأسبوع الماضي على جثتي متعفنتين لربات منزل في دائرتي قسمي الدرب الأحمر وعابدين.

وتلقى مأمور قسم شرطة عابدين بلاغا بانبعاث رائحة كريهة من داخل إحدى الشقق السكنية في دائرة قسم الشرطة، وبالانتقال وعقب استئذان النيابة العامة تم كسر باب الشقة وتبين العثور على جثة متعفنة ومنتفخة لربة منزل في العقد السادس من العمر، وتبين سلامة منافذ الشقة وتم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي قررت التشريح؛ لبيان سبب الوفاة وطلبت استدعاء أسرتها لسماع أقوالهم وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة.

الدرب الأحمر

كما عثرت الأجهزة الأمنية في الدرب الأحمر، على جثة ربة منزل تدعى ندى إبراهيم 43 سنة، وبالفحص تبين أنها في حالة تعفن رمي، وقررت النيابة التشريح لبيان سبب الوفاة وكلفت المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وظروفها ملابساتها.