عاجل.. هبوط أرضي نهاية كوبري منشأة ناصر بالقاهرة: جار المعالجة

تلقت غرفة عمليات محافظة القاهرة شكوى بشأن وجود هبوط أرضي نهاية كوبري منشأة ناصر.

وفي استجابة سريعة من المحافظة، بقيادة اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، وجه بسرعة التنسيق مع حي منشأة ناصر، ومديرية الطرق؛ لإزالة أسباب الشكوى، وتم التواصل مع الجهات المعنية، وجارِ معالجة الهبوط الأرضي على الفور حرصًا على سلامة المواطنين، وإزالة أسباب الشكوى، وذلك في إطار التواصل المستمر بين المحافظة والأحياء؛ لإزالة أسباب الشكاوى التي ترد من المواطنين.