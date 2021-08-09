استقرار أسعار الحديد والأسمنت اليوم الاثنين 9 أغسطس

واصل سعر حديد التسليح استقراره «بدون زيادة»، للشهر الثالث على التوالي، مدعومًا بتراجع الخامات العالمية، كما استقر أيضًا سعر الأسمنت اليوم الاثنين 9 أغسطس 2021 بالأسواق.

وترصد «الوطن»، سعر طن حديد التسليح، اليوم الاثنين 9 أغسطس 2021، على النحو التالي:

- سجل حديد «عز» للتسليح سعر 14600 جنيه، ويعد الأعلى سعرًا بالمقارنة بباقي الشركات.

- شركة بشاي بـ14500 جنيه.

- شركة العتال بـ14450 جنيهًا.

- شركة عطية بسعر 14300 جنيه.

- شركة سرحان بسعر 14300 جنيه.

- شركة المصريين بسعر 14500 جنيه.

- شركة العشري بسعر 14300 جنيه.

- شركة مصر استيل بسعر 14350 جنيهًا.

- شركة المراكبي بـ14300 جنيه.

أسعار الخامات عالميا

سجلت أسعار الخامات عالميا، اليوم الاثنين 9 أغسطس، تراجعا كبيرا ليباع خام الحديد بـ 170.75 دولارا، وفحم الكوك يباع بـ222 دولار، وخردة الصاج بسعر 463.5 دولارا، والبليت بـ660 دولارًا، وحديد التسليح بسعر 715 دولارًا، ولفائف أسلاك تباع بـ830 دولارًا، والمسطحات بـ940 دولارًا.

بينما جاء أسعار الأسمنت للطن على النحو التالي:

ـ يباع سعر الأسمنت المسلح بـ975 جنيها.

ـ أسمنت سيناء يباع بسعر 910 جنيهات.

أسمنت سيناء 425 يباع بسعر 890 جنيهًا للطن.

- المعلم يباع الطن بسعر 900 جنيه.

- أسمنت الصخرة يباع الطن بسعر 900 جنيه.

- أسمنت المصري يباع الطن بسعر 900 جنيه.

- أسمنت السويس يباع الطن بسعر 950 جنيهًا.

- أسمنت حلوان يباع الطن بسعر 980 جنيهًا.

- أسمنت السويدي يباع الطن بسعر 910 جنيهات.