شهدت اسعار الحديد والأسمنت في مصر اليوم الاثنين 26 يوليو 2021، تذبذبا ملحوظا، وذلك بعد أن جرى الإعلان عن انخفاض سعر طن الحديد بمعدل 200 جنيه في الطن، ليسجل سعر طن حديد التسليح 14500 جنيه، فيما شهدت أسعار الأسمنت زيادة طفيفة، في ظل حالة من الركود تسيطر على السوف العقاري المصري.

وترصد «الوطن»، في هذا التقرير سعر الحديد والأسمنت في مصر اليوم الاثنين 26 يوليو 2021:

حديد عز

انخفاض أسعار طن الحديد بواقع 200 جنيه للطن، وسجل سعر الطن حوالي 14500 جنيه.

حديد بشاي

سجل حديد بشاي 14500 جنيه للطن.

طن حديد المصريين

وسجل سعر طن حديد المصريين 14500 جنيه للطن.

حديد المراكبي

سجل حديد المراكبي يسجل 14400 جنيه.

سرحان

سجل حديد سرحان يسجل 14400 جنيه.

حديد المعادي

وسجل حديد المعادي يسجل 14500 جنيه.

مصر ستيل

سجل حديد مصرستيل يسجل 14500 جنيه.

أسعار الأسمنت في السوق المحلية اليوم الاثنين 26 يوليو 2021

أسمنت لافارج

سعر طن أسمنت لافارج 980 جنيهًا.

أسمنت السويدي

سعر طن أسمنت السويدي 828 جنيها.

أسمنت السويس

سعر طن أسمنت السويس 813 جنيها.

أسمنت بني سويف

سعر طن أسمنت مصر بني سويف 898 جنيها.

أسمنت العسكري

سعر طن أسمنت العسكري 850 جنيها.

أسمنت سيناء

سعر طن أسمنت سيناء 750 جنيها.

وتوقعت مصادر بالغرف التجارية، انخفاض أسعار الحديد والأسمنت خلال الشعر المقبل بواقع 1000 ألف جنيه لطن الحديد، بعد حالة الركود التي سيطرت على سوق العقارات في مصر.

وأشارت المصادر إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تغيرا كبيرا في سوق العقارات، لاسيما بعد أن أعلن البنك المركزي المصري عن تفاصيل مبادرة التمويل العقاري التي وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى بإطلاقها قبل نحو ثلاثة أشهر، وأعلن البنك المركزى المصرى عن تفاصيها قبل عيد الأضحى المبارك.