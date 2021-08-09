 إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم سيارة ودراجة نارية بأسيوط

أُصيب ثلاثة شخاص بإصابات خفيفة في حادث تصادم، اليوم، بين سيارة ملاكي ودراجة نارية، دون لوحات معدنية، أعلى كوبري أسيوط العلوي، دائرة مركز الفتح، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى الإيمان العام.

تلقى اللواء عمر السويفي مدير أمن أسيوط، إخطارا من مأمور مركز شرطة الفتح، بورود بلاغا لغرفة عمليات النجدة من الأهالي بوقوع حادث تصادم أعلى كوبري أسيوط العلوي، دائرة المركز ووقوع مصابين.

على الفور، انتقل فريق من مباحث المركز والإسعاف وبالمعاينة والفحص وسؤال المصابين، تبين وقوع الحادث بين سيارة ملاكي، لاذ قائدها بالفرار، ودراجة نارية دون لوحات معدنية، وأسفر الحادث عن إصابة مستقلي الدراجة النارية «يوسف سعيد راضي، رومانى صلاح عطية، أبانوب رفيق رفعت»، تم نقل المصابين لمستشفى الإيمان، وجارى تحرير محضرا بالواقعة، واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.