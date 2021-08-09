وزير الإسكان: 19 أغسطس آخر موعد لإعفاء 90% من غرامات التأخير للوحدات

أكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن يوم الخميس الموافق 19 أغسطس الجاري، هو آخر موعد لمنح تيسيرات لسداد المستحقات المالية للوحدات السكنية والإدارية والمهنية، والمحال التجارية، وقطع الأراضي بمختلف أنواعها ومساحاتها «سكني – تجاري – خدمي – استثماري – صناعي – ...»، والفيلات والوحدات الشاطئية المقامة بمعرفة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك بالإعفاء من سداد 90% من غرامات التأخير، حال سداد كامل المستحقات المتأخرة، بحسب المدة المقررة لمدة شهرين من تاريخ نشر الإعلان بالصحف.

وأضاف الوزير، أنه تطبق التيسيرات في الحالات التالية: «الساري تخصيصها، والتي صدر لها قرارات بالإلغاء لعدم سداد المستحقات المالية، وما زالت في حوزة العميل، ولم تخصص للغير».

وأشار الدكتور عاصم الجزار إلى أنه تطبق التيسيرات بالشروط الآتية: التنازل عن جميع الدعاوى المرفوعة على الهيئة أو الأجهزة، ولا تسرى على الأراضى المخصصة بنظام الشراك، والأراضي أو الوحدات التي ألغيت وسحبت، وأصبحت في حوزة الجهاز.