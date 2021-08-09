عمرو عبدالعزيز: ظروفي الصحية غير مستقرة.. وخايف أموت فجأة وحد شايل مني

أعرب الفنان عمرو عبد العزيز، عن أسفه لأصدقائه والمُقربين إذا صدر منه موقف مسيء تجاههم، لاسيما بعد تزايد حالات الموت المُفاجئ، حسب رؤيته، قائلًا: «خايف أمشي وحد شايل مني ولو حتة صغنونة كده في قلبه».

وقال عمرو عبد العزيز، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلًا: «نظرًا لعدة أحداث بتحصل ورا بعض.. أولًا حالات الموت المفاجىء اللي حصلت مؤخرًا - اللهم أجرنا جميعًا من موت الغفلة - لكتير من الشباب والكبار اللي ناموا وماصحيوش اللي أعرفهم واللي ماعرفهومش».

وأضاف «هناك حلم سيء جدًا بحلمه بقالي فترة، بيتكرر بنفس تفاصيله على فترات متقطعة.. ولظروفي الصحية غير المستقرة من فترة، واللي لم ولن أتحدث عنها، ولا يعلم أحد شيئًا عنها سوى أهلي والمُقربين جدًا مني.. أرجو من الجميع اللي زعلانين مني سواء بقصد أو بدون قصد أن يسامحوني، ومايزعلوش مني لو كنت أخطأت.. وأكيد أنا اخطأت لأني بني آدم بشر مش ملاك.. وخايف أمشي وحد شايل مني، ولو حته صغنونة كده في قلبه».

عمرو عبد العزيز في مسرحية أبو العربي

يذكر أنّ الفنان عمرو عبد العزيز، يُشارك في مسرحية «أبو العربي» للفنان هاني رمزي، وليلى عز العرب وداليا البحيرى ومحمد جمعة وحجاج عبد العظيم وأحمد فتحى وعدد آخر من الفنانين وهي من تأليف محسن رزق وإخراج تامر كرم.

وتمثل مسرحية «أبو العربي» بماثبة عودة للفنان هاني رمزي بعد غياب نحو 18 عاما عن آخر عروضه المسرحية «كده أوكيه»، والتي قدمها عام 2002 مع منى زكي وأحمد السقا وشريف منير وياسمين عبد العزيز.