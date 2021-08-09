نجلاء شهيدة الغدر قتلت على يد صديقتها خنقا وطعنا لسرقة «تليفون»

تواصل الجهات المختصة التحقيق فى واقعة قتل نجلاء شهيدة الغدر، التى قتلت داخل مول شهير بكفر الدوار بمحافظة البحيرة، على يد صديقتها وشابين، وكشفت التحريات والتحقيقات أن المتهمة الرئيسية – هى صديقة نجلاء شهيدة الغدر، خنقتها وباقى المتهمين تعدوا عليه بسلاح ابيض وسددوا لها عدة طعنات، وسرقوا هاتف محمول خاص بالضحية، ومبلغ مالي 2000 جنيه، ومثل المتهمين الثلاثة صباح اليوم، أمام النيابة العامة، وقررت تجديد حبسهم لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، ونسبت إليهم جهات التحقيق تهمة القتل العمد، المقترنة بالسرقة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة، ولاتزال التحقيقات مستمرة.

نجلاء شهيدة الغدر دمائها سالت فى المول

وجاء فى تحريات وتحقيقات المباحث، التى جرت بمعرفة قطاع الأمن العام، ومباحث البحيرة، تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد أول وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، عن أن المتهمة الرئيسية اعترفت بتفاصيل جريمتها وانها خططت لقتل الضحية نجلاء شهيدة الغدر، داخل المول بالاتفاق مع شابين لسرقتها، وانها كانت تجلس بصحبة الضحية داخل المول وأثناء شرب العصير ارسلت رسالة عبر واتساب للمتهمين بأن العيادة خالية، فاحضروا وقامت هي بخنقها وباقى المتهمين احدهما شل حركتها والثاني اخرج سلاح أبيض وسدد لها عدة طعنات انهت حياتها وتركوها جثة هامدة وسط بركة من الدماء.. واستولوا على هاتفها المحمول ومبلغ مالي 2000 جنيه.

حبس المتهمين بقتل نجلاء شهيدة الغدر 15 يوما

واعترفت المتهمة الرئيسية فى محضر الشرطة بأنها تخلصت من الضحية نجلاء شيهدة الغدر بتفاصيل الجريمة المروعة قائلة: «أنا منمتش من يوم الجريمة.. نجلاء بتظهر ليا فى الحلم.. ومش قادرة انسي كلامها ليا وهي بتقول حوشي عني حرام عليكي.. وأنا بخنقها لحد ما روحها طلعت في أيدي».

وعقب استجواب المتهمة الرئيسية فى محضر الشرطة، أكدوا باقى المتهمين ما جاء على لسان المتهمة، وتمت إحالتهم للنيابة التى باشرت التحقيقات، وقررت عرضهم على النيابة العامة التي أصدرت قرارا بحبسهما لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات.