والد «نجلاء» ضحية غدر صديقتها: لبستها الشبكة بنفسها يوم خطوبتها

كشف نعم الله بدوي، والد نجلاء، ضحية غدر صديقتها، كواليس مؤلمة عن حادث قتل ابنته داخل عيادة بمول شهير بكفر الدوار، قائلا: «نورهان دي صديقة بنتي نجلاء الروح بالروح، وكانت تأتمنها على كل حاجة، وجت في بيتنا، وراحت نجلاء شبكتها، وأنا كنت معاها، وكان معاها هدية لها، ولبستها الشبكة عند الكوافير، كانت صحبتها الروح بالروح ومش بتثق في حد إلا هي».

وأضاف «بدوي»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «حضرة المواطن»، المذاع على شاشة قناة «الحدث اليوم»، ويقدمه الإعلامي سيد علي، اليوم السبت، «لقيت بنتي الصغيرة، بعد ما أختها نجلاء طلعت من الشغل بساعة ونصف، بتقولي الحق يابابا حد بيقتل نجلاء في المول».

وتابع: «رحت المول لقيت مديرية الأمن كلها هناك، ولقيت بنتي مقتولة مقدرتش أدخل أشوفها».

وكشفت التحريات والتحقيقات، أن بداية الواقعة كانت بورود بلاغ من رواد مول شهير ورواد عيادة عيون، بقتل فتاة تدعى «نجلاء» داخل العيادة التي تقع في مول شهير بكفر الدوار بمحافظة البحيرة، وعلى الفور انتقل فريق من المباحث بصحبة النيابة العامة والمعمل الجنائي إلى مسرح الجريمة، وتبين أن الجناة قتلوا الضحية خنقا وطعنا بعد أن جاء في المناظرة، أن هناك آثار خنق حول الرقبة وطعن بجسدها، ما يشير إلى أن الجناة أكثر من شخص.

وتم تشكيل فريق بحث وتحرٍ، وألقي القبض على المتهمين، وهم صديقتها وشابان آخران.