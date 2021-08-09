صرف 9.9 مليون جنيه للعمالة غير المنتظمة في مطروح

أعلنت مديرية القوى العاملة بمحافظة مرسى مطروح، تعيين 87 شابًا من مختلف المؤهلات بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، منهم شابان من ذوي الهمم والعزيمة، من خلال شهادات القيد المرتدة «كعب العمل» من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية، الذين وصل عددهم إلى 219 طالب عمل.

وأوضح عاطف درويش مدير المديرية، في تقريره الذي اطلع عليه الدكتور محمد سعفان وزير القوى العاملة، عن إنجازات شهر يوليو الماضي، أن المديرية قامت في مجال رعاية العمالة غير المنتظمة صحيًا واجتماعيًا، بالانتهاء من صرف منحتي عيد الفطر، وعيد الأضحى المبارك لـ 10 آلاف و44 عاملًا من المسجلين بالمديرية، بإجمالي 9 ملايين و932 ألف جنيه.

شن 22 حملة تفتيشية

وفي مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية بالتفتيش على 98 منشأة، والقيام بـ 22 حملة تفتيشية، وبحث شكوتين؛ للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد، وتحرير 16 محضرًا سلامة وصحة مهنية، فضلًا عن عقد ندوتين توعية.

تحرير 27 محضرًا لمنشآت مخالفة

وأشار مدير المديرية إلى أن المديرية قامت باستخراج 127 شهادة قياس مستوى المهارة ورخصة مزاولة الحرفة من مكاتب التشغيل التابعة للمديرية، وفي مجال التفتيش العمالى قامت بالتفتيش على 262 منشأة، وأسفر عن تحرير 27 محضرًا لمنشآت مخالفة، وبحث 10 شكاوى عمالية.